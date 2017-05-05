«Боруссия» и «Хоффенхайм» сыграют вничью в Дортмунде
«СЭ» анонсирует матчи 32-го тура чемпионата Германии.
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5 мая, пятница
21.30. КЕЛЬН — ВЕРДЕР.
Ожесточенная битва за путевки в Лигу Европы на будущий сезон в самом разгаре, и стартует уикенд в Германии очередным матчем за шесть очков. «Кельн» в последние недели обороты сбавил — последний раз «козлы» побеждали аж месяц назад, — и «Вердер», который упрямо отказывается проигрывать уже одиннадцать туров кряду, на «Рейн Энерги» сейчас не самый желанный гость. Однако интересно, что дома «Кельн» лишь у «Шальке» выигрывал больше матчей, чем у бременцев, а забивает им в родных стенах в среднем почти три гола за игру. Впрочем, нынче статистика может и не сработать — не зря же фанаты «Вердера» недоверчиво протирают глаза, глядя на положительную разницу мячей своей команды. Такого успеха в концовке сезона с «музыкантами» не случалось с 2010 года.
Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.39 — Н 3.52 — П2 2.88.
6 мая, суббота
16.30. БАВАРИЯ — ДАРМШТАДТ.
«Дармштадт» в последние полмесяца напоминает студента, вспомнившего о наступившей сессии лишь накануне первого экзамена. За три последних недели команда одержала три победы — столько же, сколько за два десятка предыдущих туров, каждый раз откладывая свое математическое возвращение во вторую лигу. Увы, «Альянц Арена» вряд ли будет к гостям благосклонна, даже несмотря на то что ее хозяева неделю назад уже отметили чемпионство и могут порадовать неоптимальным составом. Правда, на беду «лилий», у мюнхенцев впереди уже нет матчей, ради которых стоило бы себя беречь. Но кто мешает верить в чудо, тем более что «Дармштадт» в отличной форме и впервые за свою историю выступлений в первой лиге забивает минимум два гола в четырех турах подряд. И ведь забавно, но «Бавария» в рамках чемпионата еще никогда не играла с «лилиями» на ноль.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.07 — Н 12.0 — П2 29.0.
16.30. БОРУССИЯ Д — ХОФФЕНХАЙМ.
Главный матч тура в Дортмунде будет решать, кому больше к лицу бронзовые медали — привычной к успехам «Боруссии» или главному сюрпризу нынешнего чемпионата? «Хоффенхайм», который все три свои поражения в сезоне потерпел в гостях, фаворитом встречи явно не будет, но успокаивать ребят Нагельсманна должно то, что в Дортмунде их устроит и ничья — в этом случае судьбу третьего места в оставшихся матчах будут решать они сами. Однако «крестьяне» нынче — ребята бесстрашные, и перед выходом на газон «Вестфаленштадиона» скорее вспомнят не о том, что выиграли лишь одну из 11 последних встреч с Дортмундом, а о том, как это было. В последнем туре сезона-2012/13 внезапная победа со счетом 2:1 позволила команде дотянуться до 15-й строчки и остаться в бундеслиге, выиграв стыковые матчи у «Кайзерслаутерна».
Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.53 — Н 4.87 — П2 5.26.
16.30. ИНГОЛЬШТАДТ — БАЙЕР.
К концовке чемпионата отрыв 11-й строчки от 12-й стал уже пятиочковым, наконец отделив группу команд, сражающихся за Европу, от грызущихся за сохранение прописки в элите. И как ни удивительно для многих видеть «Байер» среди последних, «аспириновые» оказались у дверей подвала неслучайно. Молодой и совершенно неопытный в борьбе за выживание состав бесконечные поражения довели до полного психологического изнеможения, и по игре леверкузенцы сейчас — однозначно один из худших коллективов чемпионата. А вот хозяева с борьбой нервов знакомы не понаслышке и вдобавок очень сильны на «стандартах», с которых «Байер» в этом сезоне пропускает чаще всех. Пожалуй, сколь бы ни считала Германия фаворитом в борьбе за выживание именно гостей, победить в Ингольштадте леверкузенцам поможет только чудо.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.48 — Н 3.53 — П2 2.75.
16.30. БОРУССИЯ М — АУГСБУРГ.
Забавно, но факт: несмотря на скромность «Аугсбурга» и амбициозные выступления Гладбаха в последних сезонах, пять из 11 встреч с фюггерами в рамках бундеслиги «жеребцы» проиграли. А выиграли
Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.73 — Н 3.87 — П2 4.66.
16.30. АЙНТРАХТ — ВОЛЬФСБУРГ.
«Орлы», которые камнем летели по таблице вниз почти весь второй круг, в позапрошлом туре одолели «Аугсбург» и облегченно перешагнули 40-очковый рубеж, по всеобщему верованию защищающий от вылета. В принципе, и за еврокубковые места «Айнтрахт» еще может побиться, но сражение нужно вести тактически грамотно — чтобы сохранить силы на грядущий финал Кубка. Квалифицироваться в Лигу Европы можно, конечно, и через него, но тогда обязательно нужно побеждать. Поэтому, чтобы не надеяться на «авось» в бою со «шмелями», дома «орлы» наверняка постараются напомнить «Вольфсбургу», что на 15-м месте он прозябает не от большого невезения. Андреасу Йонкеру и его стае надеяться остается разве что на статистику — из 29 матчей с «волками» «Айнтрахт» сумел выиграть всего пять.
Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.60 — Н 3.29 — П2 2.77.
19.30. ГЕРТА — ЛЕЙПЦИГ.
«Лейпциг» в концовке сезона подустал и потерял в последних двух турах уже четыре очка, упустив победу над «Шальке» и не сумев забить «Ингольштадту». «Хоффенхайм» и Дортмунд упрямо топчутся позади, но в затылок пока не дышат — пятиочковый отрыв за три тура до финиша позволяет чувствовать себя относительно спокойно. И ведь с учетом очной встречи обоих конкурентов, «быки» уже в этом туре могли бы обеспечить себе минимум бронзу чемпионата, да только в Берлине в этом сезоне удалось выиграть лишь «Хоффенхайму» да «Вердеру». А увезти с «Олимпиаштадиона» одно очко с трудом сумела только «Бавария» — дома «Герта» в этом сезоне сильна как никогда. Вдобавок с учетом того, что берлинцы тоже входят в группу воюющих за Лигу Европы, отдавать очки в родных стенах без боя они не станут даже претенденту на звание лучшего по количеству побед дебютанта чемпионата. Его Лейпциг официально отнимет у «Баварии», если сумеет выиграть еще хотя бы две игры.
Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.55 — Н 3.37 — П2 2.12.
7 мая, воскресенье
16.30. ГАМБУРГ — МАЙНЦ.
Если кто вдруг не помнит, прозвище «динозавры» «Гамбург» получил за то, что провел в бундеслиге все сезоны с самого ее основания. На стадионе команды даже имеются часы, отсчитывающие секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы пребывания клуба в элите. И — внимание! — именно в этом сезоне, осенью, они
Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.27 — Н 3.31 — П2 2.96.
18.30. ФРАЙБУРГ — ШАЛЬКЕ.
«Шальке», в пух и прах разбивший неделю назад «Байер», официально вышел из борьбы за выживание и, переведя дух, может сконцентрироваться на попытке
Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 3.23 — Н 3.42 — П2 2.09.
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