«Боруссия» и «Хоффенхайм» сыграют вничью в Дортмунде

5 мая, пятница

21.30. КЕЛЬН — ВЕРДЕР.

Ожесточенная битва за путевки в Лигу Европы на будущий сезон в самом разгаре, и стартует уикенд в Германии очередным матчем за шесть очков. «Кельн» в последние недели обороты сбавил — последний раз «козлы» побеждали аж месяц назад, — и «Вердер», который упрямо отказывается проигрывать уже одиннадцать туров кряду, на «Рейн Энерги» сейчас не самый желанный гость. Однако интересно, что дома «Кельн» лишь у «Шальке» выигрывал больше матчей, чем у бременцев, а забивает им в родных стенах в среднем почти три гола за игру. Впрочем, нынче статистика может и не сработать — не зря же фанаты «Вердера» недоверчиво протирают глаза, глядя на положительную разницу мячей своей команды. Такого успеха в концовке сезона с «музыкантами» не случалось с 2010 года.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.39 — Н 3.52 — П2 2.88.

6 мая, суббота

16.30. БАВАРИЯ — ДАРМШТАДТ.

«Дармштадт» в последние полмесяца напоминает студента, вспомнившего о наступившей сессии лишь накануне первого экзамена. За три последних недели команда одержала три победы — столько же, сколько за два десятка предыдущих туров, каждый раз откладывая свое математическое возвращение во вторую лигу. Увы, «Альянц Арена» вряд ли будет к гостям благосклонна, даже несмотря на то что ее хозяева неделю назад уже отметили чемпионство и могут порадовать неоптимальным составом. Правда, на беду «лилий», у мюнхенцев впереди уже нет матчей, ради которых стоило бы себя беречь. Но кто мешает верить в чудо, тем более что «Дармштадт» в отличной форме и впервые за свою историю выступлений в первой лиге забивает минимум два гола в четырех турах подряд. И ведь забавно, но «Бавария» в рамках чемпионата еще никогда не играла с «лилиями» на ноль.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.07 — Н 12.0 — П2 29.0.

16.30. БОРУССИЯ Д — ХОФФЕНХАЙМ.

Главный матч тура в Дортмунде будет решать, кому больше к лицу бронзовые медали — привычной к успехам «Боруссии» или главному сюрпризу нынешнего чемпионата? «Хоффенхайм», который все три свои поражения в сезоне потерпел в гостях, фаворитом встречи явно не будет, но успокаивать ребят Нагельсманна должно то, что в Дортмунде их устроит и ничья — в этом случае судьбу третьего места в оставшихся матчах будут решать они сами. Однако «крестьяне» нынче — ребята бесстрашные, и перед выходом на газон «Вестфаленштадиона» скорее вспомнят не о том, что выиграли лишь одну из 11 последних встреч с Дортмундом, а о том, как это было. В последнем туре сезона-2012/13 внезапная победа со счетом 2:1 позволила команде дотянуться до 15-й строчки и остаться в бундеслиге, выиграв стыковые матчи у «Кайзерслаутерна».

Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.53 — Н 4.87 — П2 5.26.

16.30. ИНГОЛЬШТАДТ — БАЙЕР.

К концовке чемпионата отрыв 11-й строчки от 12-й стал уже пятиочковым, наконец отделив группу команд, сражающихся за Европу, от грызущихся за сохранение прописки в элите. И как ни удивительно для многих видеть «Байер» среди последних, «аспириновые» оказались у дверей подвала неслучайно. Молодой и совершенно неопытный в борьбе за выживание состав бесконечные поражения довели до полного психологического изнеможения, и по игре леверкузенцы сейчас — однозначно один из худших коллективов чемпионата. А вот хозяева с борьбой нервов знакомы не понаслышке и вдобавок очень сильны на «стандартах», с которых «Байер» в этом сезоне пропускает чаще всех. Пожалуй, сколь бы ни считала Германия фаворитом в борьбе за выживание именно гостей, победить в Ингольштадте леверкузенцам поможет только чудо.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.48 — Н 3.53 — П2 2.75.

16.30. БОРУССИЯ М — АУГСБУРГ.

Забавно, но факт: несмотря на скромность «Аугсбурга» и амбициозные выступления Гладбаха в последних сезонах, пять из 11 встреч с фюггерами в рамках бундеслиги «жеребцы» проиграли. А выиграли всего-то две — любопытный вызов рисуется для Дитера Хеккинга, с учетом того, как нужны сейчас его команде очки. Ведь победа, при благоприятных исходах матчей конкурентов, может наконец вознести «Боруссию» в зону Лиги Европы. Джокер в виде домашних стен тоже немаловажен, ведь на выездах «Аугсбург» не побеждал с самого февраля. Однако нынче ребята Баума, сжав зубы, изо всех сил пытаются собраться на концовку. Две победы в трех последних турах позволили оторваться от зоны стыковых матчей на два очка, и просто так отдавать этот гандикап конкурентам фюггеры не собираются.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.73 — Н 3.87 — П2 4.66.

16.30. АЙНТРАХТ — ВОЛЬФСБУРГ.

«Орлы», которые камнем летели по таблице вниз почти весь второй круг, в позапрошлом туре одолели «Аугсбург» и облегченно перешагнули 40-очковый рубеж, по всеобщему верованию защищающий от вылета. В принципе, и за еврокубковые места «Айнтрахт» еще может побиться, но сражение нужно вести тактически грамотно — чтобы сохранить силы на грядущий финал Кубка. Квалифицироваться в Лигу Европы можно, конечно, и через него, но тогда обязательно нужно побеждать. Поэтому, чтобы не надеяться на «авось» в бою со «шмелями», дома «орлы» наверняка постараются напомнить «Вольфсбургу», что на 15-м месте он прозябает не от большого невезения. Андреасу Йонкеру и его стае надеяться остается разве что на статистику — из 29 матчей с «волками» «Айнтрахт» сумел выиграть всего пять.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.60 — Н 3.29 — П2 2.77.

19.30. ГЕРТА — ЛЕЙПЦИГ.

«Лейпциг» в концовке сезона подустал и потерял в последних двух турах уже четыре очка, упустив победу над «Шальке» и не сумев забить «Ингольштадту». «Хоффенхайм» и Дортмунд упрямо топчутся позади, но в затылок пока не дышат — пятиочковый отрыв за три тура до финиша позволяет чувствовать себя относительно спокойно. И ведь с учетом очной встречи обоих конкурентов, «быки» уже в этом туре могли бы обеспечить себе минимум бронзу чемпионата, да только в Берлине в этом сезоне удалось выиграть лишь «Хоффенхайму» да «Вердеру». А увезти с «Олимпиаштадиона» одно очко с трудом сумела только «Бавария» — дома «Герта» в этом сезоне сильна как никогда. Вдобавок с учетом того, что берлинцы тоже входят в группу воюющих за Лигу Европы, отдавать очки в родных стенах без боя они не станут даже претенденту на звание лучшего по количеству побед дебютанта чемпионата. Его Лейпциг официально отнимет у «Баварии», если сумеет выиграть еще хотя бы две игры.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.55 — Н 3.37 — П2 2.12.

7 мая, воскресенье

16.30. ГАМБУРГ — МАЙНЦ.

Если кто вдруг не помнит, прозвище «динозавры» «Гамбург» получил за то, что провел в бундеслиге все сезоны с самого ее основания. На стадионе команды даже имеются часы, отсчитывающие секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы пребывания клуба в элите. И — внимание! — именно в этом сезоне, осенью, они из-за внезапного сбоя отключились. Ненадолго, но суеверные и пессимистично настроенные фанаты «Гамбурга» немедленно уверовали в дурное предсказание, которое сейчас, когда ганзеаты вновь на 16-й строчке, снова готово попытаться сбыться. Совладать с «Майнцем» будет тяжело — несмотря на то что ребята Шмидта проводят один из худших сезонов в истории, две недели назад они даже сумели привезти одно очко из Мюнхена. Вдобавок с тех пор как «карнавальщики» вернулись в бундеслигу в 2009 году, именно им «Гамбург» проигрывает дома чаще, чем кому бы то ни было из соперников по чемпионату.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.27 — Н 3.31 — П2 2.96.

18.30. ФРАЙБУРГ — ШАЛЬКЕ.

«Шальке», в пух и прах разбивший неделю назад «Байер», официально вышел из борьбы за выживание и, переведя дух, может сконцентрироваться на попытке все-таки попасть в Лигу Европы. Отыграть нужно три очка — не то чтобы много, да только один из конкурентов — как раз «Фрайбург», который с «Шальке» играть очень любит. Один лишь «Айнтрахт» в бундеслиге брайсгау побеждали так же часто, как гельзенкирхенцев — 12 раз. Однако интересно, что при этом сами «кобальтовые» из 14 своих побед над брайсгау аж восемь одержали в гостях. Но, впрочем, полагаться на статистику сейчас нельзя — недооценка банды Штрайха в этом сезоне стоит дорого. На минуточку, лишь две недели «Фрайбург» положил дома на лопатки все тот же «Байер», который тогда тоже еще пытался облизываться на еврокубки.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 3.23 — Н 3.42 — П2 2.09.