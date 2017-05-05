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5 мая 2017, 14:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Семь футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига номинировала семерых футболистов на звание лучшего игрока АПЛ по итогам апреля.

Английская <nobr>Премьер-лига</nobr> <span class=error>номинировала</span> семерых футболистов на звание лучшего игрока <span class=error>АПЛ</span> по итогам апреля. Увеличить
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Информация появилась на официальном сайте лиги.

На звание лучшего игрока претендуют: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм»), Эден Азар («Челси»).

Голосование завершится 8 мая, а победитель будет объявлен 12 мая.

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