«Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн

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Об этом сказал президент андалусского клуба Хосе Кастро.

«Контракт Сампаоли с “Севильей” действует до лета 2018 года, и есть сумма компенсации для того, кто хочет назначить его тренером своей команды. Я не могу расстаться с ним безвозмездно. Или они платят за него € 1,5 млн, или же он выполняет условия соглашения с “Севильей”. Посмотрим, кто захочет заплатить за него. Вопрос обсуждению не подлежит, поскольку мы довольны работой нашего тренера», — цитирует Кастро Football Espana.