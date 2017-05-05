«Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн
Если ассоциация футбола Аргентины намерена назначить наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли на пост главного тренера аргентинской сборной, то тогда ей придётся заплатить испанцам компенсацию.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом сказал президент андалусского клуба Хосе Кастро.
«Контракт Сампаоли с “Севильей” действует до лета 2018 года, и есть сумма компенсации для того, кто хочет назначить его тренером своей команды. Я не могу расстаться с ним безвозмездно. Или они платят за него € 1,5 млн, или же он выполняет условия соглашения с “Севильей”. Посмотрим, кто захочет заплатить за него. Вопрос обсуждению не подлежит, поскольку мы довольны работой нашего тренера», — цитирует Кастро Football Espana.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter