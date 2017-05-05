Названы имена специалистов, претендующих на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
Пять специалистов претендуют на звание лучшего тренера в АПЛ по итогам апреля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За награду поспорят главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, рулевой «Челси» Антони Конте, а также Крэйг Шекспир («Лестер Сити») и Марку Силва («Халл Сити»). Об этом сообщает
Лучший тренер месяца будет определён путём голосования на официальном сайте АПЛ. Имя победителя объявят 12 мая.
В апреле «Манчестер Юнайтед» в семи матчах одержал 3 победы и 4 раза сыграл вничью. «Челси» провёл шесть матчей, выиграл 4 и дважды уступил.
«Тоттенхэм» в апреле выиграл все свои шесть матчей АПЛ, в то время как «Лестер» одержал победы в трёх из шести, дважды уступил и один раз сыграл вничью. «Халл Сити» в свою очередь из шести апрельских матчей выиграл три, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter