Названы имена специалистов, претендующих на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

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За награду поспорят главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, рулевой «Челси» Антони Конте, а также Крэйг Шекспир («Лестер Сити») и Марку Силва («Халл Сити»). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучший тренер месяца будет определён путём голосования на официальном сайте АПЛ. Имя победителя объявят 12 мая.

В апреле «Манчестер Юнайтед» в семи матчах одержал 3 победы и 4 раза сыграл вничью. «Челси» провёл шесть матчей, выиграл 4 и дважды уступил.

«Тоттенхэм» в апреле выиграл все свои шесть матчей АПЛ, в то время как «Лестер» одержал победы в трёх из шести, дважды уступил и один раз сыграл вничью. «Халл Сити» в свою очередь из шести апрельских матчей выиграл три, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.