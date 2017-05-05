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5 мая 2017, 13:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мойес останется в «Сандерленде»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

Главный тренер Сандерленда <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Мойес</span> заявил что продолжит тренировать команду в следующем сезоне. Увеличить
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«Черные коты» по итогам этого сезона вылетели в чемпион-лигу.

— Останусь ли я в «Сандерленде»? Да, — цитирует BBC Мойеса. — На этой неделе я встретился с руководством, и у нас были переговоры об этом. Через несколько недель мы снова встретимся. Нам нужно убедиться, что мы получим хороший импульс в следующем сезоне. Наша игра была хорошей в последние недели, а результаты — нет.

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Новости Зарубежного футбола

Мойес обсудил своё будущее с руководством «Сандерленда»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес встретился с руководством клуба в лице владельца Эллиса Шорта и исполнительного директора Мартина Бейна. Об этом сообщает Chronicle Live. В ходе встречи стороны обсудили будущее 54-летнего специалиста.
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