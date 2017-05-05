Мойес останется в «Сандерленде»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Черные коты» по итогам этого сезона вылетели в чемпион-лигу.

— Останусь ли я в «Сандерленде»? Да, — цитирует BBC Мойеса. — На этой неделе я встретился с руководством, и у нас были переговоры об этом. Через несколько недель мы снова встретимся. Нам нужно убедиться, что мы получим хороший импульс в следующем сезоне. Наша игра была хорошей в последние недели, а результаты — нет.