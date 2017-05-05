Мойес останется в «Сандерленде»
Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что продолжит тренировать команду в следующем сезоне.
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«Черные коты» по итогам этого сезона вылетели в
— Останусь ли я в «Сандерленде»? Да, — цитирует BBC Мойеса. — На этой неделе я встретился с руководством, и у нас были переговоры об этом. Через несколько недель мы снова встретимся. Нам нужно убедиться, что мы получим хороший импульс в следующем сезоне. Наша игра была хорошей в последние недели, а результаты — нет.
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