Фанаты «Ромы» угрожают игрокам
Ультрас «Ромы» оставили мрачное послание игрокам клуба перед стенами Колизея.
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Видимо, что-то случилось...
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Над автомобильной дорогой был растянут баннер со словами: «Несколько советом, без обид… Спи с включенным светом!», а также повешены манекены Раджи Наингголана, Мохамеда Салаха и Даниэля Де Росси. Как сообщает La Stampa, данное послание может расцениваться как угроза жизни, поэтому римская полиция занялась этим вопросом.
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