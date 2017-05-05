Фанаты «Ромы» угрожают игрокам

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Над автомобильной дорогой был растянут баннер со словами: «Несколько советом, без обид… Спи с включенным светом!», а также повешены манекены Раджи Наингголана, Мохамеда Салаха и Даниэля Де Росси. Как сообщает La Stampa, данное послание может расцениваться как угроза жизни, поэтому римская полиция занялась этим вопросом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">"un conseil, dormez la lampe allumée" c'est le message des ultras après le derby (contre la repression qu'ils subissent encore probablement) <a href="https://t.co/l2IRCeZ3DL">pic.twitter.com/l2IRCeZ3DL</a></p>— AS Roma Francophone (@ASRomaFrancopho) <a href="https://twitter.com/ASRomaFrancopho/status/860413792282431488">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>