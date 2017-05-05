Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29653828/
5 мая 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фанаты «Ромы» угрожают игрокам

Ультрас «Ромы» оставили мрачное послание игрокам клуба перед стенами Колизея.

<span class=error>Ультрас</span> <span class=error>Ромы</span> оставили мрачное послание игрокам клуба перед стенами <span class=error>Колизея</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Над автомобильной дорогой был растянут баннер со словами: «Несколько советом, без обид… Спи с включенным светом!», а также повешены манекены Раджи Наингголана, Мохамеда Салаха и Даниэля Де Росси. Как сообщает La Stampa, данное послание может расцениваться как угроза жизни, поэтому римская полиция занялась этим вопросом.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
03 мая

Все о драке в финале Кубка (кто виноват)

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о"

Первый инсайд по трансферам "Спартака"