10 интриг последних туров: что посмотреть в АПЛ, Примере и других топ-лигах

Наблюдать за матчами «Баварии» и «Ювентуса» в национальных чемпионатах сейчас могут только хронические ценители этих команд. Первыми чемпионскую интригу убили именно те, от кого этого ждали ещё в сентябре. Но, к счастью, в европейских национальных чемпионатах всё равно есть за чем следить. В Испании, Франции и Англии пока открыт вопрос о чемпионе, и везде сохранились локальные интересные сюжеты, которые ждут развязки.

Испания: «Реал» дождётся чемпионства?

У «Реала» матч в запасе и столько же набранных очков, сколько у «Барселоны». Всё зависит от мадридцев, но в одном матче им точно будет непросто. Хорхе Сампаоли покинет «Севилью» в конце сезона ради сборной Аргентины. О договорённости сообщили в футбольной федерации это страны. За короткое время в команде Сампаоли запомнился безумными эмоциями, реанимацией карьеры Стевана Йоветича и поражением от «Лестера» в Лиге чемпионов. Но он может оставить куда больший след. В предпоследнем туре «Севилья» едет к «Реалу». «Севилья» борется за третье место и уже обыгрывала «Реал» в этом сезоне. Будет интересно.

«Атлетико» и квалификация Лиги чемпионов

В последний месяц «Атлетико» чередует победы с неудачами. «Севилья» отстаёт всего на три очка. Судя по последним матчам мадридцев, они вполне могут ошибиться ещё раз — например в матче с «Атлетиком». На кону — прямая путёвка в Лигу чемпионов. Учитывая, что Диего Симеоне не любит ротировать состав и использует довольно небольшую обойму весь сезон, форсировать предсезонную подготовку летом ради квалификации в ЛЧ ему точно не захочется.

Франция: «Монако» и титул

К этому всё идёт. Детская команда Леонарду Жардима опережает «ПСЖ» на три очка и имеет игру с «Сент-Этьеном» в запасе. Разница мячей, личные встречи — в пользу монегасков. Из серьёзных соперников в оставшихся турах — только «Нанси», клуб, который бьётся за выживание. Главной проблемой «Монако» могут стать не соперники, а собственное разочарование из-за неудачи в противостоянии с «Ювентусом». Ближайший матч покажет, как хорошо команда умеет эмоционально перестраиваться.

Балотелли против «ПСЖ»

Наверное, поздно надеяться, что Марио когда-нибудь повзрослеет. Он по-прежнему иногда халтурит на тренировках, раздражает тренера Люсьена Фавра и одноклубников. Но при этом тащит команду. В важнейшем матче с «ПСЖ» от открыл счёт дальним ударом, дразнил парижан финтами, зарабатывал на себе жёлтые карточки — в общем, делал результат. В последних пяти матчах на его счету четыре гола. В итоге «Ницца» отстаёт от нафаршированной звёздами команды Унаи Эмери всего на три очка. Вряд ли «ПСЖ» снова ошибётся до конца чемпионата, но, с другой стороны, достаточно даже одной потери очков, чтобы «Ницца» вырвалась на второе место.

Англия: в каком туре «Челси станет чемпионом?

У лондонцев в концовке чемпионата несложный график, который мы уже подробно рассматривали в отдельном материале. Отрыв в четыре очка позволяет чувствовать себя комфортно: есть право на ошибку, что всегда помогает снять давление. У «Тоттенхэма» же ещё и матч против «МЮ» в чемпионате, так что до чемпионства осталось немного.

«Арсенал» без Лиги чемпионов

«Арсенал» закончит сезон ниже «Тоттенхэма» — впервые за 20 лет, как подчеркнул Арсен Венгер. Но это не так важно, как отсутствие Лиги чемпионов. Деньги, престиж, деньги, деньги — участие в Лиге чемпионов нужно руководству, ведь это четвёртый по значимости источник доходов. Но уже не всё зависит от «Арсенала». Лондонцы имеют игру в запасе и отстают от четвёртой команды, «Сити», на шесть очков. Впереди у Венгера поединок с Моуринью. Кстати, у «МЮ» адский график: «Тоттенхэм» и «Арсенал» в последних четырёх турах. Неудивительно, что Жозе делает ставку на Лигу Европы.

Лучший ассистент АПЛ спасается от Чемпионшипа

После очередной серии поражений «Суонси» встрепенулся и набрал целых четыре очка в двух матчах. Но продолжает отставать от 17-го места на два балла. Единственный в составе валлийцев, кто проводит весь сезон на высоком уровне, — Гилфи Сигурдссон. С 12 голевыми передачами он идёт в пятёрке лучших ассистентов во всех топ-лигах. Голевые пасы на Фернандо Льоренте — не единственная обязанность исландца, он и сам забил девять голов. В общем, даже если «Суонси» вылетит, Чемпионшип Сигурдссону не грозит. Спойлер: если не вылетит, он тоже уйдёт.

Германия: выскочки бьются за внимание «Баварии»

В Германии шутят, что тренеры «Лейпцига» и «Хоффенхайма» Ральф Хазенхюттль и Юлиан Нагельсманн сейчас заочно проходят собеседование на должность будущего главного тренера «Баварии». Трудно сказать, когда Карло Анчелотти освободит место, но оба кандидата действительно впечатляют. «Лейпциг» весь первый круг шёл вровень с «Баварией» и только весной отпустил мюнхенцев. Нагельсманн в прошлом сезоне спас «Хоффенхайм» от вылета, а в следующем может стать самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов. Для этого надо просто закончить сезон на том же месте, где «Хоффенхайм» располагается сейчас.

Когда наконец вылетит «Гамбург»?

Уже почти 10 лет клуб-рекордсмен по количеству сезонов, проведённых подряд в Бундеслиге, балансирует на грани вылеты. Сезоны с итоговым место в середине таблицы чередуются с сезонами, в конце которых приходится играть переходные матчи за право остаться в элите. Этот сезон — из второй категории. Невнятная трансферная политика, невнятный состав — Маркус Гисдоль пока держится в четырёх очках от зоны вылета, но восемь разгромов за сезон — многовато. И, конечно, не обошлось без очередного унижения «Баварией» — 0:8 в феврале.

Италия: кто в Милане больший неудачник?

«Ювентус» — чемпион, «Рома» и «Наполи» — в Лиге чемпионов, «Лацио» тоже не догнать. Остаётся борьба за пятое место, которое также даёт право играть в еврокубках. Нужна ли Лига Европы «Милану» и «Интеру»? Судя по последним результатам, они готовы уступить этот престижный турнир «Аталанте». Но остаётся локальная битва: кто станет лучшим в Милане. «Интер» отрезками демонстрировал отличный футбол, «Милан» стабильнее. Кстати, бомбардирская гонка тоже не закончена: Белотти, Джеко, Икарди, Игуаин и Мертенс идут гуськом, с разницей в один мяч.