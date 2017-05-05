«Интер» провёл переговоры с агентами защитника «Шахтёра» Ракицкого

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Tuttomercatoweb сообщает, что представители нерадзурри провели переговоры с агентами 27-летнего украинского футболиста.

Источник отмечает, что встреча состоялась утром 5 мая. Стоит напомнить, что в апреле Ярослав Ракицкий продлил контракт с «Шахтёром» до 2022 года.

«Интер» следит за защитником с февраля этого года и летом попытается выкупить игрока у «горняков». На трансферном рынке Ярослав Ракицкий оценивается в € 10 млн.