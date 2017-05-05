«Барселона» готова потратить на покупку Коутинью 60 миллионов евро
«Барселона» готова заплатить «Ливерпулю» за полузащитника Филиппе Коутинью 60 миллионов евро, утверждает Sport.es.
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Сделак может быть осуществлена в летнее трансферное окно. Нынешний контракт 24-летнего бразильца с английским клубом рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне Коутинью сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» летом потратит на трансферном рынке 100 миллионов евро, а Коутинью является одним из приоритетных вариантов для клуба.
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