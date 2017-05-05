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5 мая 2017, 11:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Манчини опроверг информацию о возможном назначении в «Рому» или «Интер»

Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал слухи, согласно которым он является кандидатом на работу с «Ромой» или «Интером».

Итальянский специалист <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> прокомментировал слухи согласно которым он является кандидатом на работу с <span class=error>Ромой</span> или <span class=error>Интером</span>. Увеличить
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«Всё просто. Я живу в 200 метрах от офиса представителей «Ромы». Когда я иду в парикмахерскую, а она находится напротив офиса, постоянно появляются фото и слухи о «Роме».

Вернуться в «Интер»? Мы не ведём никаких переговоров. Откровенно говоря, было бы трудно вернуться. Многое должно измениться. Чтобы восстановить команду, нужно много времени. Несмотря на результаты, «Интер» способен бороться за титул, но это произойдёт в следующем сезоне. С точки зрения психологии «Ювентус» остаётся командой-победителем, — цитирует Манчини Tuttomercatoweb.

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