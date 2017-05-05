«Валенсия» проявляет интерес к Ярмоленко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом рассказал агент футболиста Александр Панков.

«Уверен, что многие клубы следят за Ярмоленко. Знаю, что скауты» Валенсии были не только на игре Хорватия — Украина, они также посещали украинское дерби «Динамо» — «Шахтер». Просто так скауты Валенсии не приезжают посмотреть дерби. Это серьёзный клуб, — цитирует Панкова Footboom.

В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Украины 23 матча, в которых забил 11 голов и сделал пять передач.