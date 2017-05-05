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5 мая 2017, 11:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» проявляет интерес к Ярмоленко

«Валенсия» проявляет интерес к нападающему киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко.

Валенсия проявляет интерес к нападающему киевского Динамо Андрею Ярмоленко. Увеличить
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Об этом рассказал агент футболиста Александр Панков.

«Уверен, что многие клубы следят за Ярмоленко. Знаю, что скауты» Валенсии были не только на игре Хорватия — Украина, они также посещали украинское дерби «Динамо» — «Шахтер». Просто так скауты Валенсии не приезжают посмотреть дерби. Это серьёзный клуб, — цитирует Панкова Footboom.

В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Украины 23 матча, в которых забил 11 голов и сделал пять передач.

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