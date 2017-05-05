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5 мая 2017, 9:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мбаппе согласился на переход в «Реал»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе определился со своим будущим, сообщает Marca.

Нападающий Монако <span class=error>Килиан</span> <span class=error>Мбаппе</span> определился со своим будущим сообщает Marca. Увеличить
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Согласно информации источника, футболист монегасков хочет играть за мадридский «Реал» и уже согласился на переход в «Королевский клуб». Не в последнюю очередь выбор игрока обусловлен тем, что главным тренером «сливочных» является Зинедин Зидан. Кроме того, для Мбаппе важны спортивные проекты испанского гранда. «Реал» в течение текущего сезона внимательно следил за игрой Мбаппе, и в клубе уверены, что этот игрок будет очень полезен.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе € 85 млн, однако «Монако» потребовал € 120 млн.

Действующее соглашение Мбаппе с «Монако» рассчитано до лета 2019 года.

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