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5 мая 2017, 9:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Бывший главный тренер ФК «Анжи» Павел Врба вернулся в «Викторию» (Пльзень)

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Павел Врба возглавил «Викторию» (Пльзень), сообщается на официальном сайте чешского футбольного клуба.

Бывший главный тренер махачкалинского <span class=error>Анжи</span> Павел <span class=error>Врба</span> возглавил Викторию (<span class=error>Пльзень</span>) сообщается на официальном сайте чешского футбольного клуба. Увеличить
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Врба возглавил «Анжи» летом 2016 года, но уже в декабре покинул свой пост после того, как новым владельцем клуба стал российский бизнесмен Осман Кадиев, и было объявлено о внесении коррективов в деятельность «Анжи» и продаже ведущих футболистов. До переезда в Россию на клубном уровне Врба с 2008 по 2013 год тренировал именно «Викторию», которую дважды приводил к победе в чемпионате Чехии.

Контракт 53-летнего специалиста рассчитан на три года.

Врба с 2014 года возглавлял сборную Чехии. Он вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2016, где чехи не смогли выйти из группы.

Виктория Пл
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