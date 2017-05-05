Бывший главный тренер ФК «Анжи» Павел Врба вернулся в «Викторию» (Пльзень)

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Врба возглавил «Анжи» летом 2016 года, но уже в декабре покинул свой пост после того, как новым владельцем клуба стал российский бизнесмен Осман Кадиев, и было объявлено о внесении коррективов в деятельность «Анжи» и продаже ведущих футболистов. До переезда в Россию на клубном уровне Врба с 2008 по 2013 год тренировал именно «Викторию», которую дважды приводил к победе в чемпионате Чехии.

Контракт 53-летнего специалиста рассчитан на три года.

Врба с 2014 года возглавлял сборную Чехии. Он вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2016, где чехи не смогли выйти из группы.