Ди Мария и Мотта дисквалифицированы на 2 матча
Дисциплинарый комитет ПФЛ принял решения по дисквалификациям игроков, которые получили красные карточки в последних турах чемпионата Франции.
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Как сообщает L'Equipe, полузащитники «ПСЖ» Анхель Ди Мария и Тиагу Мотта пропустят по 2 игры, а защитник «Анже» Матео Павлович, нанесший травму хавбеку «Лиона» Корантену Толиссо, отстранен на 3 встречи.
Также по одному матчу пропустят Хироки Сакаи («Марсель»), Игор Левчук («Бордо»), Далберт («Ницца») и Весли Лотоа («Лорьян»).
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