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5 мая 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ди Мария и Мотта дисквалифицированы на 2 матча

Дисциплинарый комитет ПФЛ принял решения по дисквалификациям игроков, которые получили красные карточки в последних турах чемпионата Франции.

<span class=error>Дисциплинарый</span> комитет <span class=error>ПФЛ</span> принял решения по <span class=error>дисквалификациям</span> игроков которые получили красные карточки в последних турах чемпионата Франции. Увеличить
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Как сообщает L'Equipe, полузащитники «ПСЖ» Анхель Ди Мария и Тиагу Мотта пропустят по 2 игры, а защитник «Анже» Матео Павлович, нанесший травму хавбеку «Лиона» Корантену Толиссо, отстранен на 3 встречи.

Также по одному матчу пропустят Хироки Сакаи («Марсель»), Игор Левчук («Бордо»), Далберт («Ницца») и Весли Лотоа («Лорьян»).

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Новости Зарубежного футбола

Мотта и Ди Мария дисквалифицированы на два матча за удаления в игре с «Ниццей»

Мотта и Ди Мария дисквалифицированы на два матча за удаления в игре с «Ниццей»

Полузащитники «ПСЖ» Тьягго Мотта и Анхель Ди Мария решением дисциплинарного комитета получили по два матча дисквалификации за удаления в гостевой встречи 35-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:3), сообщает L`Equipe.
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