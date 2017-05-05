«Рода» приостановила продажу акций российскому бизнесмену Коротаеву
Голландский клуб «Рода» приостановил процесс продажи своих акций
швейцарско-российскому бизнесмену Алексею Коротаеву.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Покупатель выполнил все финансовые обязательства, однако официально сделка не была закрыта
В «Роде» отметили, что удивлены задержанием бизнесмена, и подчеркнули, что этот арест не имеет ничего общего с клубом.
«Рода» на данный момент занимает 15 место в чемпионате Голландии, на 2 очка опережая «Спарту», располагающуюся в зоне стыковых матчей.
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