Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29650089/
5 мая 2017, 8:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рода» приостановила продажу акций российскому бизнесмену Коротаеву

Голландский клуб «Рода» приостановил процесс продажи своих акций швейцарско-российскому бизнесмену Алексею Коротаеву.

Голландский клуб Рода приостановил процесс продажи своих акций <nobr>швейцарско-российскому</nobr> бизнесмену Алексею <span class=error>Коротаеву</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Покупатель выполнил все финансовые обязательства, однако официально сделка не была закрыта из-за ареста Коротаева в Абу-Даби.

В «Роде» отметили, что удивлены задержанием бизнесмена, и подчеркнули, что этот арест не имеет ничего общего с клубом.

«Рода» на данный момент занимает 15 место в чемпионате Голландии, на 2 очка опережая «Спарту», располагающуюся в зоне стыковых матчей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов