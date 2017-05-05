Мотта и Ди Мария дисквалифицированы на два матча за удаления в игре с «Ниццей»

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Мотта получил красную карточку за удар соперника на 90-й минуте, а Ди Мария — на третьей компенсированной минуте за грубый подкат. Оба игрока получили по прямой красной карточке. Таким образом, Мотта и Ди Мария пропустят встречи с «Бастией» и «Сент-Этьеном», а смогут принять участие только в домашнем матче заключительного 38-го тура с «Каном», который состоится 20 мая.