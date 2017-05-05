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5 мая 2017, 0:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мотта и Ди Мария дисквалифицированы на два матча за удаления в игре с «Ниццей»

Полузащитники «ПСЖ» Тьягго Мотта и Анхель Ди Мария решением дисциплинарного комитета получили по два матча дисквалификации за удаления в гостевой встречи 35-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:3), сообщает L`Equipe.

Полузащитники <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Тьягго</span> <span class=error>Мотта</span> и <span class=error>Анхель</span> Ди Мария решением дисциплинарного комитета получили по два матча дисквалификации за удаления в гостевой встречи 35-го тура чемпионата Франции с Ниццей (1:3) сообщает L`Equipe. Увеличить
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Мотта получил красную карточку за удар соперника на 90-й минуте, а Ди Мария — на третьей компенсированной минуте за грубый подкат. Оба игрока получили по прямой красной карточке. Таким образом, Мотта и Ди Мария пропустят встречи с «Бастией» и «Сент-Этьеном», а смогут принять участие только в домашнем матче заключительного 38-го тура с «Каном», который состоится 20 мая.

30.04.2017 22:00 Зрители 33190 основной раунд: 35-й тур Allianz Riviera
Ницца 3:1 ПСЖ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Люсьен Фавр Эмери Унаи
Голы
26′ Марио Балотелли 9
48′ Рикарду Перейра 21
90+2′ Анастасиос Донис 22
5 Маркиньюс 64′
Составы
Йоан Кардиналь 30
Поль Байс 4
Рикарду Перейра 21
21′ Далберт 29
Бонфим Коста Сантос Данте 31
Арно Суке 2
Юнес Беланда 5
41′ Жан-Микаэль Сери 6
75′ Валентен Эйсерик 13
Анастасиос Донис 22
84′ Венсан Козьелло 26
Мунир Оббади 24
78′ Марио Балотелли 9
Микаэль Ле Биан 10
1 Кевин Трапп
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
6 Марко Верратти
8 Тиагу Мотта 90′
14 Блэз Матюиди
9 Эдинсон Кавани 59′
11 Анхель Ди Мария 90+3′
17 Шеррер Кабелину Максвелл 45′
12 Тома Менье 52′
19 Серж Орье 65′
25 Адриен Рабьо
23 Юлиан Дракслер 78′ 59′
7 Родригес Моура Лукас
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 2
6 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 5
2 Угловые 8
11 Фолы 15
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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