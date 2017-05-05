Мотта и Ди Мария дисквалифицированы на два матча за удаления в игре с «Ниццей»
Полузащитники «ПСЖ» Тьягго Мотта и Анхель Ди Мария решением дисциплинарного комитета получили по два матча дисквалификации за удаления в гостевой встречи 35-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:3), сообщает L`Equipe.
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Мотта получил красную карточку за удар соперника на 90-й минуте, а Ди Мария — на третьей компенсированной минуте за грубый подкат. Оба игрока получили по прямой красной карточке. Таким образом, Мотта и Ди Мария пропустят встречи с «Бастией» и «Сент-Этьеном», а смогут принять участие только в домашнем матче заключительного 38-го тура с «Каном», который состоится 20 мая.
|30.04.2017 22:00
|Зрители 33190
|основной раунд: 35-й тур
|Allianz Riviera
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|2
|6
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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