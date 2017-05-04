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4 мая 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: В Англии новый стадион — не всегда на счастье, как в России

Прогноз экс-тренера ЦСКА.

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«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — несложный матч для прогноза. Дело в том, что в последних турах в Англии огромное количество сенсаций, поскольку команды устают, играя в напряженном графике, а в чемпионате обострилась борьба и за верхнюю четверку, и за выживание. Есть лишь две команды, которые обходятся без сенсаций — это «Челси» и «Тоттенхэм». Полагаю, что в этом туре ничего удивительного тоже не произойдет: «шпоры» находятся в сумасшедшей форме, одержав 9 побед подряд, они преследуют «Челси», а лондонское дерби только добавит им мотивации (победа «Тоттенхэма» — 1.41*).

«Вест Хэм» же очень тяжело проводит домашние матчи. Для клуба это первый сезон на новом стадионе. Задача на турнир де-факто решена: математически «молотобойцы» еще могут вылететь, но это уже вряд ли случится. В чемпионате очень большая плотность в середине таблицы: допустим, между 8-м и 15-м местом всего три очка. А в Англии, напомню, это важно — чем выше место, тем больше денег получает клуб из доходов лиги от реализации телеправ.

Локальная цель — выиграть в дерби — у «Вест Хэма», конечно же, остается, но сделать это будет крайне сложно, хотя хозяева очень постараются. Поэтому я прогнозирую победу «Тоттенхэма» со счетом 1:0 (8.46) или 2:0 (7.37). То есть разгрома не жду, но победа гостей будет уверенной, убедительной (сухая победа «Тоттенхэма» — 2.45). Кстати, хочу обратить внимание, что я точно спрогнозировал результат одной из прошлых встреч с участием «Тоттенхэма» — победу в два мяча над «Арсеналом»! Шучу, конечно. Понятно, что прогнозы — штука непредсказуемая.

Что говорят в Англии про Славена Билича, когда-то тренировавшего «Локомотив»? Прошлый сезон у него вышел удачный, нынешний — неоднозначный. Но здесь больше обсуждают не работу и судьбу Билича, а то, что команда перебралась на новую арену, как поменялись цены, что стадион олимпийский и снабжен беговыми дорожками… По мнению местных СМИ, некоторые факторы важнее, чем тренерская работа. И если в России новый стадион — всегда «к победам», то здесь совершенно другой эмоциональный фон. Потому что на старых аренах ценятся традиции, особый дух, свое привычное место у каждого болельщика, и так далее. А переезд приводит к ломке, сложностям адаптации и порой к неудачам клуба-хозяина.

Нынешнюю форму «Вест Хэма» могу оценить так: они и не в лучшем, и не в худшем состоянии. Еще несколько туров назад выглядели бледно и совсем тяжело. А сейчас все более-менее стабилизировалось. Но в то, что хозяева смогут хотя бы забить гостям, не верю («Тоттенхэм» не пропустит — 2.24).

* Здесь и далее коэффициент Winline.

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