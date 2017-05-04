Гиггз может возглавить «Мидлсбро»
Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз попал в сферу интересов «Мидлсбро», сообщает The Sun.
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После увольнения Айтора Каранки командой руководит Стив Агнью. Ожидалось, что специалист доработает в «Боро» до конца сезона, по под его руководством команда одержала всего одну победу в 8 матчах. Гиггз может возглавить «Мидлсбро» уже в ближайшее время.
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