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4 мая 2017, 22:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гиггз может возглавить «Мидлсбро»

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз попал в сферу интересов «Мидлсбро», сообщает The Sun.

Бывший полузащитник и тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Райан</span> <span class=error>Гиггз</span> попал в сферу интересов Мидлсбро. Увеличить
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После увольнения Айтора Каранки командой руководит Стив Агнью. Ожидалось, что специалист доработает в «Боро» до конца сезона, по под его руководством команда одержала всего одну победу в 8 матчах. Гиггз может возглавить «Мидлсбро» уже в ближайшее время.

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