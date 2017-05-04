Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29646720/
4 мая 2017, 18:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

УЕФА сообщил о договорном матче в чемпионате Кипра по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил кипрской футбольной ассоциации уведомление о подозрении в договорном характере матча чемпионата Кипра.

По данным газеты Cyprus Mail, этим матчем является игра «Эрмис» — «Докса Катокопия», состоявшаяся 22 апреля и завершившаяся победой гостей со счётом 5:1.

Согласно отчёту УЕФА, на победу «Доксы» с форой (-2,5) гола поступило аномальное количество ставок, что вызывает подозрения в том, что результат встречи был оговорён заранее.

Сообщается, что полиция Кипра была предупреждена о том, что матч будет договорным, ещё до начала встречи. Сейчас правоохранители совместно с руководством кипрского футбола ведут расследование инцидента.

Согласно правилам кипрской футбольной ассоциации на команду, которая второй раз будет замечена в договорных матчах, накладывается штраф в размере € 50 тыс., в третий раз — лишение всех спонсорских выплат, в четвёртый — исключение из реестра ассоциации сроком на пять лет. По данным издания, для «Эрмиса» это будет уже второе предупреждение.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов