УЕФА сообщил о договорном матче в чемпионате Кипра по футболу

По данным газеты Cyprus Mail, этим матчем является игра «Эрмис» — «Докса Катокопия», состоявшаяся 22 апреля и завершившаяся победой гостей со счётом 5:1.

Согласно отчёту УЕФА, на победу «Доксы» с форой (-2,5) гола поступило аномальное количество ставок, что вызывает подозрения в том, что результат встречи был оговорён заранее.

Сообщается, что полиция Кипра была предупреждена о том, что матч будет договорным, ещё до начала встречи. Сейчас правоохранители совместно с руководством кипрского футбола ведут расследование инцидента.

Согласно правилам кипрской футбольной ассоциации на команду, которая второй раз будет замечена в договорных матчах, накладывается штраф в размере € 50 тыс., в третий раз — лишение всех спонсорских выплат, в четвёртый — исключение из реестра ассоциации сроком на пять лет. По данным издания, для «Эрмиса» это будет уже второе предупреждение.