Футболист «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Испанский суд открыл дело в отношении нападающего сборной Бразилии по футболу и испанской «Барселоны» Неймара по делу о мошенничестве. Об этом сообщает портал Meridiano.
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Также перед судом предстанут его отец, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и бывший глава клуба Сандро Россель.
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