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4 мая 2017, 17:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Испанский суд открыл дело в отношении нападающего сборной Бразилии по футболу и испанской «Барселоны» Неймара по делу о мошенничестве. Об этом сообщает портал Meridiano.

Также перед судом предстанут его отец президент Барселоны <span class=error>Хосеп</span> Мария Бартомеу и бывший глава клуба <span class=error>Сандро</span> <span class=error>Россель</span>. Увеличить
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Также перед судом предстанут его отец, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и бывший глава клуба Сандро Россель.

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