Апелляция «Ромы» отклонена — Стротман не сыграет с «Миланом» и «Ювентусом»
Апелляция «Ромы» на двухматчевую дисквалификацию полузащитника Кевина Стротмана по итогам матча 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:3) отклонена, сообщает Football Italia.
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В эпизоде, который привел к пенальти в ворота «орлов», игрок симулировал контакт с Уоллесом, на что не отреагировала бригада арбитров. Дисциплинарные органы серии А рассмотрели этот эпизод и наказали игрока, клуб хотел оспорить это решение, но получил отказ. Таким образом, Стротман пропустит игры с «Миланом» и «Ювентусом».
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