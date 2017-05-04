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4 мая 2017, 16:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Апелляция «Ромы» отклонена — Стротман не сыграет с «Миланом» и «Ювентусом»

Апелляция «Ромы» на двухматчевую дисквалификацию полузащитника Кевина Стротмана по итогам матча 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:3) отклонена, сообщает Football Italia.

Апелляция <span class=error>Ромы</span> на <span class=error>двухматчевую</span> дисквалификацию полузащитника <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Кевина</span> <span class=error>Стротмана</span> по итогам матча 34-го тура чемпионата Италии против <span class=error>Лацио</span> (1:3) отклонена. Увеличить
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В эпизоде, который привел к пенальти в ворота «орлов», игрок симулировал контакт с Уоллесом, на что не отреагировала бригада арбитров. Дисциплинарные органы серии А рассмотрели этот эпизод и наказали игрока, клуб хотел оспорить это решение, но получил отказ. Таким образом, Стротман пропустит игры с «Миланом» и «Ювентусом».

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