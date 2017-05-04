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В эпизоде, который привел к пенальти в ворота «орлов», игрок симулировал контакт с Уоллесом, на что не отреагировала бригада арбитров. Дисциплинарные органы серии А рассмотрели этот эпизод и наказали игрока, клуб хотел оспорить это решение, но получил отказ. Таким образом, Стротман пропустит игры с «Миланом» и «Ювентусом».