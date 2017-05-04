Горка Ираисос спустя 10 лет покинет «Атлетик»

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С 36-летним испанцем, у которого заканчивается в июне контракт, не будут продлевать соглашение. Голкипер с 2007 года выступает за команду из Бильбао.