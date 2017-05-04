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4 мая 2017, 16:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Горка Ираисос спустя 10 лет покинет «Атлетик»

Президент «Атлетика» Хосу Уррутиа сообщил, что летом команду покинет вратарь Горка Ираисос.

Президент Атлетика <span class=error>Хосу</span> <span class=error>Уррутиа</span> сообщил что летом команду покинет вратарь Горка <span class=error>Ираисос</span>. Увеличить
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С 36-летним испанцем, у которого заканчивается в июне контракт, не будут продлевать соглашение. Голкипер с 2007 года выступает за команду из Бильбао.

— В следующем сезоне Ираисос не будет играть за наш клуб, — цитирует пресс-служба клуба Уррутиа. — Я поговорил с ним и поблагодарил его за его игру и эти десять лет вместе. На следующей неделе мы, вероятно, проведем пресс-конференцию с Горкой.

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