«Кайрат» уже в следующем туре может повторить свой рекорд 1992 года
«Кайрат» остается единственной командой, не потерпевшей поражения в нынешнем чемпионате Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
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После десяти туров в активе команды четыре победы, семь ничьих, 19 очков и второе место в турнирной таблице с учетом перенесенного матча 18-го тура с «Иртышом». В итоге получается: подопечные Кахабера Цхададзе не проигрывают в 11 играх национального чемпионата подряд.
При этом алматинцы являются самыми компромиссными участниками
Самую длительную беспроигрышную серию футболисты «Кайрата» выдали в 1992 году. Тогда они не проигрывали в 12 матчах подряд, но в 13-й игре уступили в гостях «Целиннику» — 1:2.
Как видно, алматинцам в следующем туре достаточно будет не проиграть на выезде «Атырау», чтобы повторить свой рекорд 1992 года.
Напомним, что матчи 11-го тура пройдут 6 мая. В этот день также играют «Шахтер» — «Иртыш», «Ордабасы» — «Акжайык», «Атырау» — «Кайрат», «Кайсар» — «Актобе», «Тараз» — «Окжетпес». Турнирная таблица приведена в этой ссылке.
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