Три казахстанские команды выступят в континентальной футбольной лиге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстан представят три клуба: «Алихан» и АМСТ (оба — Актау) и СКА (Алматы). Последний коллектив создан на базе аэропорта Алматы, выигравший немало международных турниров как среди любителей, так и авиаторов.

Стоит отметить, что СКА на данный момент завоевал 54 награды различного уровня. 34 кубки за первые места, шесть раз становился серебряным призером различных турниров и 14 раз занимал третье место. Кроме того, СКА является чемпионом и серебряным призером чемпионата Казахстана по футболу среди любителей. Также клуб семь раз выигрывал чемпионат страны среди аэропортов, ранее побеждал в международных турнирах в России среди аэропортов и авиакомпаний стран Таможенного союза, а его игроки признавались лучшими в различных номинациях.

Первый розыгрыш Континентальной футбольной лиги-2016 команда под руководством Алибека Мажикенова и Кайрата Кульбаракова была вынуждена пропустить, так как у нее было запланировано выступление на чемпионате Европы по футзалу в Егорьевске, где она заняла третье место. Но в этом году СКА отказался от участия в клубном чемпионате мира в Испании и Лиге чемпионов в Италии в пользу КФЛ.

Правда, руководство СКА понимает, что стать призерами предстоящего турнира будет непросто. Все же формат «8×8» — новый для команды, привыкшей играть в основном в футзал на паркете. В Москве же ей предстоит сыграть на искусственном покрытии. Тем не менее, в коллективе надеются, что игроки подстроятся под новый формат и продемонстрируют хорошие результаты.

«Турнир приурочен к празднику 9 мая. Поэтому еще раз хотел бы отметить, что наши народы всегда были рядом, особенно во время катастроф, войны. Это дань памяти нашим ветеранам. А так, хотим выступить достойно, занять высокое место, а также популяризировать данный вид спорта. И чтобы и дальше алматинский аэропорт был всегда на высоте. Не только в производственной деятельности, но и в спортивно-социальной ответственной жизни перед подрастающим поколением. Мы дебютируем в таком новом формате турнира. Будет интересно узнать в нем наш уровень. В Казахстане 8 на 8 играли, но в этом году начнем проводить такие соревнования», — рассказал вице-президент Международного аэропорта Алматы Алибек Мажикенов.

Всего в соревновании примут участие около 45 команд. Среди них римский «Лацио», греческий «Сикиз» — одна из лучших студенческих, европейских команд, тунисский «Морнег», израильский «Зенит», азербайджанский «Кристалл», севастопольский «Детонатор», луганский «Спартак», донецкая «Победа» и другие.

Интересно, что матчи Континентальной футбольной лиги будут показаны в прямом эфире по одному из местных каналов. Работать на играх будут такие известные российские комментаторы, как Константин Генич, Василий Уткин, Владимир Стогниенко и другие.

Отрадно, что на таком празднике футбола, который пройдет с 5 по 9 мая в Москве, будет представлен и Казахстан.