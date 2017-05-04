Яшин для «Бенфики». Как развивается карьера Ивана Злобина

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ВИТОРИЯ ЗОВЕТ ЯШИНЫМ

Огромная база «Бенфики» расположена в тихом местечке под названием Сейшал. Городок состоит из двух улиц, неподалеку от базы возводят современные дома с видом на реку Тежу. Живут там в основном не португальцы, а богатые пенсионеры из Франции, Англии и других стран ЕС.

Тренировочный центр «Бенфики» — неприступная крепость. Высокий заборпо всему периметру, огромное количество полей, каждое из которых закрыто деревьями, — сквозь них ничего не разглядеть. Зато из ближайших домов, тех самых, где живут пенсионеры и некоторые игроки, можно наблюдать за матчами «Бенфики» Б, за которую и выступает Иван Злобин.

Облак и Эдерсон -занесколько лет «Бенфика» подготовила сразу двух топ-вратарей. Один ставит рекорды в «Атлетико», другой скоро может переехать в чемпионат Англии. Словенец — один из любимых вратарей Злобина. Дома у него висит футболка Облака — подарил друг, вернее, обменял на футболку… самого Ивана.

До Злобина через «Бенфику» прошел Сергей Овчинников. Но его в клубе не вспоминают. Молодое поколение знает лишь Марата Измайлова, которого считает топовым футболистом. Зато в первой команде прозвище Ивану придумали быстро. Главный тренер Руй Витория нет-нет, да крикнет Злобину: «Эй, Яшин!».

ТРЕНИРОВКИ С ЖУЛИО СЕЗАРОМ

В команде Б конкуренцию Злобину составляет португалец Андре Феррейра. Пока что именно он является первым номером. Однако на старте сезона оба должны были играть по очереди — по три-четыре матча. После тренеры сделали бы выводы и определились с основным вратарем.

Феррейре первому дали возможность показать себя. Он выдал четыре хороших матча подряд, и в команде решили подождать с ротацией. Ближе к концу сезона Иван наконец-то получил игровое время. И почти во всех матчах заслужил положительные отзывы и высокие оценки от прессы. Провал случился лишь в игре против «Униау Мадейра» — 4 пропущенных гола. Но ту встречу плохо провела вся команда. Среди лучших — матч против «Ольяненсе» (2:1). Злобин отразил пенальти, спас команду от второго гола и стал лучшим по оценкам издания Record.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ещё и отбитый пенальти у Вани. Играть бы давали побольше... <a href="https://twitter.com/hashtag/Zlobin?src=hash">#Zlobin</a> ?? <a href="https://t.co/O9HMHNPYR8">pic.twitter.com/O9HMHNPYR8</a></p>— Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) <a href="https://twitter.com/JuliaRebelde/status/837753920126607360">3 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Время от времени Злобин тренируется с основной командой «Бенфики». И даже ездил на предсезонные сборы в Фару. Хотя очень удивился неожиданному приглашению. В то время оба бразильских вратаря, Жулио Сезар и Эдерсон, были травмированы. Оставались 38-летний Паулу Лопеш и 21-летний Мигел Сантуш. Третьегоголкиперавыбирали между Феррейрой и Злобиным, который находился в команде не так давно, да и был самым младшим. Тем не менее предпочтение отдали россиянину. Затем последовалои приглашение на сборы в Англию.

Каково это тренироваться бок о бок с Жулио Сезаром? Сейчас Иван уже привык, хотя поначалу «коленки тряслись». Бразилец очень дружелюбен, подсказывает на тренировках, интересуется, как дела, как семья, пытается сделать все, чтобы молодые чувствовали себя уверенно, не волновались.

ПЕРСПЕКТИВЫ: ПЕРВАЯ КОМАНДА?

Иван быстро адаптировался в «Бенфике». Один из лидеров командыЛюбомир Фейса сразу взял под свое крыло молодых сербов, а заодно и Злобина. В первое время помогал, подсказывал, решал вопросы. К тому же Злобин хорошо общается со своим конкурентом, Феррейрой. Говорит, Андрепохож на русского: сказал — сделал, серьезный парень.