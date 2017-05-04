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4 мая 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Стали известны сроки летнего трансферного окна в чемпионате Казахстана

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела в Астане общее собрание членов, сообщает официальный сайт организации.

Решение принято на общем собрании членов ПФЛК. Увеличить
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Оно прошло сегодня, 4 апреля. На нем были приняты ряд решений. Так, изменен состав комиссии по допускам полей к соревнований и утвержден состав учредителей лиги в соответствии с участниками проводимых турниров.

ПФЛК направила предложение Исполкому ФФК об отмене пункта об обязательном наличии в структуре клубов казахстанской премьер-лиги футзальной и женской команд с 2018 года. Лига также предложила ФФК разработать документ, который бы отвечал за развитие женского футбола и футзала в стране с 2017 по 2022 год.

ПФЛК утвердила и сроки летнего трансферного окна в КПЛ. Дозаявить футболистов клубы могут с 10 июня по 13 июля.

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