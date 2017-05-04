Стали известны сроки летнего трансферного окна в чемпионате Казахстана
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела в Астане общее собрание членов, сообщает официальный сайт организации.
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Оно прошло сегодня, 4 апреля. На нем были приняты ряд решений. Так, изменен состав комиссии по допускам полей к соревнований и утвержден состав учредителей лиги в соответствии с участниками проводимых турниров.
ПФЛК направила предложение Исполкому ФФК об отмене пункта об обязательном наличии в структуре клубов казахстанской
ПФЛК утвердила и сроки летнего трансферного окна в КПЛ. Дозаявить футболистов клубы могут с 10 июня по 13 июля.
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