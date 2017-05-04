«Бавария» провела переговоры с агентом Алексиса
Руководство «Баварии» очень заинтересовано в услугах нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает Sport Bild, представители мюнхенского клуба продвинулись вперёд и провели первые переговоры с агентами игрока.
В ходе встречи были обговорены финансовые детали, но подробности неизвестны. Интересно, что агент Санчеса представляет и интересы полузащитника «Баварии» Артуро Видаля.
В своё время он использовал интерес «Баварии» к Видалю, чтобы вытянуть у «Ювентуса» больше денег от продажи игрока. Напомним, что контракт Алексиса Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter