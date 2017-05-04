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4 мая 2017, 15:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» провела переговоры с агентом Алексиса

Руководство «Баварии» очень заинтересовано в услугах нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Руководство Баварии очень заинтересовано в услугах нападающего Арсенала <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span>. Увеличить
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Как сообщает Sport Bild, представители мюнхенского клуба продвинулись вперёд и провели первые переговоры с агентами игрока.

В ходе встречи были обговорены финансовые детали, но подробности неизвестны. Интересно, что агент Санчеса представляет и интересы полузащитника «Баварии» Артуро Видаля.

В своё время он использовал интерес «Баварии» к Видалю, чтобы вытянуть у «Ювентуса» больше денег от продажи игрока. Напомним, что контракт Алексиса Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.

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