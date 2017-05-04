«Бавария» провела переговоры с агентом Алексиса

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Как сообщает Sport Bild, представители мюнхенского клуба продвинулись вперёд и провели первые переговоры с агентами игрока.

В ходе встречи были обговорены финансовые детали, но подробности неизвестны. Интересно, что агент Санчеса представляет и интересы полузащитника «Баварии» Артуро Видаля.

В своё время он использовал интерес «Баварии» к Видалю, чтобы вытянуть у «Ювентуса» больше денег от продажи игрока. Напомним, что контракт Алексиса Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.