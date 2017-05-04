Месут Озил: Мое будущее в «Арсенале» зависит не только от Венгера

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Первым делом хавбек «пушкарей» высказался на тему своего будущего. Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии останется в столичном клубе, если наставник «пушкарей» Арсен Венгер поставит подпись под новым соглашением.

«Мое будущее в “Арсенале” зависит не только от Венгера. Конечно, именно этот специалист убедил меня перейти в лондонский клуб, а его доверие сыграло важную роль в этом вопросе».

Также Озил высказался об уровне профессионализма Арсена Венгера, который тренирует команду уже больше 20-ти лет. Ранее наставник «пушкарей» сообщил, что примет окончательное решение по вопросу своего будущего грядущим летом, а защитник «Арсенала» Начо Монреаль рассказал прессе, что клуб готов продлить контракт с французским специалистом.

«Это очень опытный тренер, который сделал из “Арсенала” один из лучших клубов планеты. Каждый должен уважать этого человека, потому что он превосходный специалист. Но, к сожалению, не мне решать, останется Венгер в “Арсенале” или нет. В любом случае, мы развиваемся, как команда, и стараемся достичь поставленных целей».

Озил не обращает внимания на критику со стороны экспертов, которые ранее упрекали его в отсутствии должного желания.

«Некоторые любят меня, а некоторые — нет. Кто-то смотрит на мои физические данные, критикует, и при этом думает, что меня волнует этот вопрос. Нет, я не обращаю на это внимания, и не собираюсь меняться. Таков мой стиль игры.

Где бы я не играл, фанаты всегда требовали большего, потому что я тот футболист, который может изменить любую ситуацию.

Конечно, от критики никуда не деться, — продолжает Озил. — То же самое касается и похвалы, однако, для меня важно лишь то, что говорит тренер. Я уже много раз подчеркивал это.

Вообще, не могу понять, когда люди говорят: «Смотри, Озил больше не вступает борьбу, не толкается. Он недостаточно мотивирован». Если вы посмотрите мою статистику, то убедитесь в том, что я достаточно бегаю, и показываю правильное отношение к делу.

Также Озил высказался о сравнении с легендарным нападающим «Арсенала» Деннисом Беркгампом: