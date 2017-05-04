Месси отказался дать объяснения ФИФА о своём поведении

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что Месси намерен сделать это посредством видеоконференции, поскольку не поедет в штаб-квартиру ФИФА.

Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.