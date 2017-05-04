Месси отказался дать объяснения ФИФА о своём поведении
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси решил не давать объяснений ФИФА о своём поведении в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0), сообщает Marca.
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Ранее сообщалось, что Месси намерен сделать это посредством видеоконференции, поскольку не поедет в
Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.
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