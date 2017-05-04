В Бразилии футболиста арестовали прямо во время матча

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Об этом сообщает Globo Esporte.

Полиция прибыла на стадион и арестовала 21-летнего футболиста, находившегося на скамейке запасных. В итоге матч, длившийся 15 минут, был прерван.

По данным источника, у правоохранительных органов было четыре ордера на арест игрока, которого обвиняют в похищениях и грабежах. В прошлом году его же арестовывали за кражу и угон автомобиля.

Отвечая на вопросы журналистов, Марлон заявил, что ни в чём не виноват.