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4 мая 2017, 14:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Бразилии футболиста арестовали прямо во время матча

Во время матча третьего дивизиона чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул между командами «Сапукайенси» и «Фарроупилья» полиция арестовала игрока хозяев Марлона Натанаэля.

Во время матча третьего дивизиона чемпионата штата Риу-<span class=error>Гранди</span>-ду-<span class=error>Сул</span> между командами Сапукайенси и Фарроупилья полиция арестовала игрока хозяев <span class=error>Марлона</span> Натанаэля. Увеличить
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Об этом сообщает Globo Esporte.

Полиция прибыла на стадион и арестовала 21-летнего футболиста, находившегося на скамейке запасных. В итоге матч, длившийся 15 минут, был прерван.

По данным источника, у правоохранительных органов было четыре ордера на арест игрока, которого обвиняют в похищениях и грабежах. В прошлом году его же арестовывали за кражу и угон автомобиля.

Отвечая на вопросы журналистов, Марлон заявил, что ни в чём не виноват.
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