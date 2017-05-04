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4 мая 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гендиректор «Карпат»: Новый формат УПЛ позволит обогатиться судьям

Генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий высказался против принятого недавно нового формата чемпионата Украины, который вступит в силу со следующего сезона.

Генеральный директор Карпат Юрий <nobr>Дячук-Ставицкий</nobr> высказался против принятого недавно нового формата чемпионата Украины который вступит в силу со следующего сезона. Увеличить
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«Я категорически против нового формата и не вижу в нём никакого позитива. Одна команда может провести 32 тура, занять итоговое 10-е место в турнирной таблице, а потом проиграть один матч плей-офф и таким образом перечеркнуть всю работу. Разве это не смешно, если 10-я команда вылетит, а 11-я останется в элите?

К тому же матчи плей-офф породят коррупцию в украинском футболе, они дадут дополнительно обогатиться судьям. Нечестные представители клубов завезут деньги арбитрам, они сделают игру и помогут остаться в элите. А вылетит команда, которая не работает с судьями. К тому же я считаю, что такая большая страна, как Украина, должна иметь 16 команд. Тем более что такой вариант отстаивали «Динамо», «Карпаты», «Волынь» и ряд других клубов. Но что делать, если в Премьер-лиге и в федерации сидят люди, которые неправильно управляют футболом? Могу предположить, что они изменят формат уже через полгода, — цитирует функционера «Плюс спорт».

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