Гендиректор «Карпат»: Новый формат УПЛ позволит обогатиться судьям
Генеральный директор «Карпат» Юрий
Дячук-Ставицкий высказался против принятого недавно нового формата чемпионата Украины, который вступит в силу со следующего сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я категорически против нового формата и не вижу в нём никакого позитива. Одна команда может провести 32 тура, занять итоговое 10-е место в турнирной таблице, а потом проиграть один матч
К тому же матчи
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