"Шило на мыло", или стоит ли "Тоболу" увольнять Тетрадзе?

Омари Тетрадзе может быть отправлен в отставку, если «Тобол» в десятом туре премьер-лиги на своем поле не выиграет у «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz.

В прессу просочилась информация, что его преемником может стать экс-тренер «Астаны» и «Актобе» Иоан Андоне. Откровенно говоря, кандидатура очень сомнительная, учитывая тот факт, что румын надолго нигде не задерживался.

Да и какой смысл сейчас менять тренера, когда у команды неплохое турнирное положение — пятое место, а отставание от призовой тройки составляет всего два очка. В прошлом году после тех же десяти туров костанайцы шли на седьмой строчке — три победы, три ничьих, четыре поражения, забили и пропустили по 12 мячей. Сейчас у «Тобола» десять забитых и шесть пропущенных голов, а в активе 17 баллов — то есть набрано на пять очков больше, чем в предыдущем сезоне. К тому же оборона у клуба одна из самых надежных в премьер-лиге. Это говорит о том, что кое-какие результаты улучшились при Омари Тетрадзе.

А почему некоторые игроки используются не на своих позициях? Тренеру виднее. И потом в межсезонье в «Тобол» пришла большая группа атакующих футболистов. Джордже Деспотович, Алексей Щеткин, Токтар Жангылышбай привыкли играть на острие атаки. Есть еще Душан Савич. Понятное дело, что всех не отправишь в нападение, в связи с чем на передней линии в основном располагается Щеткин, тогда как другие действуют в оттяжке. Можно, конечно, Деспотовича посадить в запас, а вместо него выпустить номинального полузащитника, но опять же тренерскому штабу могут предъявить, что не использует всех сильнейших футболистов.

Другое дело, что «Тоболу» следовало в последнем туре обыгрывать «Акжайык». В этом случае костанайцы вышли бы на второе место и не было бы сейчас шума вокруг главного тренера, а поражение оставило их за чертой первой тройки. Хотя откровенных провалов у команды в этом сезоне еще не было. Однако руководство, видимо, считает иначе. В прошлом году оно рассталось с Дмитрием Огаем в конце апреля, так и не дав казахстанцу полностью погрузиться в работу и осуществить тренерские задумки. Похоже, аналогичная участь ждет и российского специалиста. Вот только стоит ли на его место приглашать Иона Андоне? За последние семь сезонов румын сменил семь клубов, причем за этот отрезок времени успел дважды поработать с бухарестским «Динамо».

Более того, в середине сезона 2013 года он возглавил «Астану». Перед ним ставилась задача привести северян к чемпионскому званию. На деле же столичные футболисты потеряли важные очки в играх с «Таразом» (0:0), «Шахтером» (1:2), «Актобе» (0:2), «Кайратом» (1:2). Как результат, финишировали в чемпионате только на втором месте с отставанием от первой строчки всего на один балл.

В 2015 году Андоне также летом был назначен главным тренером «Актобе». На новом посту дебютировал с победы над «Атырау» (2:0), а после были поражения от «Астаны» (дважды по 0:1), «Иртыша» (0:1), «Кайрата» (1:2, 0:3), а также последовала ничья с «нефтяниками» (1:1). Сезон «красно-белые» завершили на третьем месте, а в межсезонье «Актобе» развалился.

Словом, от приглашения Иона Андоне «Тобол» может ничего не выиграть, если не ухудшить свое турнирное положение. Однако, как говорится, хозяин — барин. Посмотрим на дальнейшие действия руководителей клуба. Тем более что возможная победа над «Астаной» может повлиять на их решение.