На логотипе «Астаны» появилась звезда
На матч 10-го тура КПЛ против «Кайрата» на футболках игроков «Астаны» красовался обновленный логотип клуба. Над уже привычной эмблемой столичного клуба размещена золотая звезда с бирюзовой заливкой.
Руководство «Астаны» приняло решение изменить логотип клуба, согласно п. 6.15 Регламента Чемпионата РК по футболу среди клубов
«За каждые три титула чемпиона Республики Казахстан по футболу, клуб имеет право разместить над эмблемой клуба на футболках игроков отличительный знак в виде золотой звезды, размером не более 10-ти кв.см.».
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