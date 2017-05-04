На логотипе «Астаны» появилась звезда

Руководство «Астаны» приняло решение изменить логотип клуба, согласно п. 6.15 Регламента Чемпионата РК по футболу среди клубов Премьер-Лиги на 2017, который звучит так.



«За каждые три титула чемпиона Республики Казахстан по футболу, клуб имеет право разместить над эмблемой клуба на футболках игроков отличительный знак в виде золотой звезды, размером не более 10-ти кв.см.».