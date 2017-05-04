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4 мая 2017, 9:31 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

На логотипе «Астаны» появилась звезда

На матч 10-го тура КПЛ против «Кайрата» на футболках игроков «Астаны» красовался обновленный логотип клуба. Над уже привычной эмблемой столичного клуба размещена золотая звезда с бирюзовой заливкой.

Руководство «Астаны» приняло решение изменить логотип клуба, согласно п. 6.15 Регламента Чемпионата РК по футболу среди клубов Премьер-Лиги на 2017, который звучит так.

«За каждые три титула чемпиона Республики Казахстан по футболу, клуб имеет право разместить над эмблемой клуба на футболках игроков отличительный знак в виде золотой звезды, размером не более 10-ти кв.см.».

Астана
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