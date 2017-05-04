Пепе принял решение покинуть «Реал» и играть в Китае

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Согласно информации источника, португальский футболист продолжит карьеру в одном из китайских клубов, который предлагает ему трёхлетний контракт и зарплату в размере € 15 млн в год. Не исключается, что Пепе сделал выбор в пользу клуба «Хэбей Чайна Форчун».

Пепе оскорблён отношением руководства клуба к нему. Игрок считает, что заслуживает двухлетней пролонгации соглашения, заканчивающегося летом 2017 года. Между тем «Королевский клуб» готов предложить ему лишь годичный контракт.