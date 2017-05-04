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4 мая 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хави отказался возглавить резервную команду «Барселоны»

Руководство «Барселоны» предложило бывшему полузащитнику команды Хави Эрнандесу возглавить резервную команду клуба, однако он предложение отклонил, сообщает Cadena Ser.

Руководство Барселоны предложило бывшему полузащитнику команды Хави Эрнандесу возглавить резервную команду клуба однако он предложение отклонил сообщает Cadena Ser. Увеличить
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Согласно информации источника, Хави отметил, что чувствует себя в катарском клубе «Аль-Садд» достаточно комфортно и в данный момент перемены не входят в его планы. Кроме того, у Хави пока нет тренерской лицензии, которую он, впрочем, может получить летом.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить сборную Катара на чемпионате мира 2022 года. Игрок также мечтает в будущем работать у руля «Барселоны».

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