Хави отказался возглавить резервную команду «Барселоны»

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Согласно информации источника, Хави отметил, что чувствует себя в катарском клубе «Аль-Садд» достаточно комфортно и в данный момент перемены не входят в его планы. Кроме того, у Хави пока нет тренерской лицензии, которую он, впрочем, может получить летом.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить сборную Катара на чемпионате мира 2022 года. Игрок также мечтает в будущем работать у руля «Барселоны».