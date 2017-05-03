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3 мая 2017, 23:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент Зозули: «Нью-Йорк Космос»? Приняли решение пока остаться в Испании

Владимир Кузьменко, который является агентом нападающего «Бетиса» Романа Зозули, сообщил, что он со своим клиентом приняли решение пока не покидать Испанию.

Владимир Кузьменко который является агентом нападающего <span class=error>Бетиса</span> Романа Зозули сообщил что он со своим клиентом приняли решение пока не покидать Испанию. Увеличить
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Сегодня появилась информация о том, что Зозуля ведёт переговоры с американским клубом «Нью-Йорк Космос».

«Могу сказать только одно — пока решили с Ромой остаться здесь», — цитирует Кузьменко Sportarena.com.

Украинский футболист был близок к уходу из «Бетиса» во время зимнего трансферного окна. Тогда «Бетис» оформил переход игрока в «Райо Вальекано», но из-за протестов мадридских фанатов сделка была аннулирована и Зозуля вернулся в клуб. В связи с тем что для украинца это был второй переход, с января 2017 года он не имеет права принимать участие в матчах «Бетиса».

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Агент: Есть вариант, что Зозуля всё-таки поиграет в Испании этой весной

Агент: Есть вариант, что Зозуля всё-таки поиграет в Испании этой весной

У нападающего «Бетиса» Романа Зозули, который в настоящее время не имеет права выступать на клубном уровне из-за сорвавшейся аренды в «Райо Вальекано», есть возможность перейти в другой испанский клуб и выходить на поле этой весной. Об этом сообщил агент игрока Владимир Кузьменко.
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