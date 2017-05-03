Агент Зозули: «Нью-Йорк Космос»? Приняли решение пока остаться в Испании

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Сегодня появилась информация о том, что Зозуля ведёт переговоры с американским клубом «Нью-Йорк Космос».

«Могу сказать только одно — пока решили с Ромой остаться здесь», — цитирует Кузьменко Sportarena.com.