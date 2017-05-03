Чемпион Индии пригрозил руководству лиги голодовкой
Действующий чемпион Индии «Аиджал» пригрозил голодовкой в ответ на планы руководства лиги о реорганизации соревнования, сообщает Bleacher Report.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сейчас в Индии параллельно существуют два турнира — чемпионат и Суперлига. «Аиджал» в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат, а с нового сезона в рамках масштабной реформы в Суперлигу должны перейти три клуба, выступающие в чемпионате. «Аиджал», несмотря на завоевание золота, не попал в предварительный список.
«Мы отправили руководству лиги запрос на сохранение прописки в высшем дивизионе Индии.
Если клуб не получит положительного ответа, то обратится в министерство спорта Индии, к
Если и это не принесет успеха, то нам останется только начать международные протесты с демонстрациями у
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