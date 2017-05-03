Чемпион Индии пригрозил руководству лиги голодовкой

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Сейчас в Индии параллельно существуют два турнира — чемпионат и Суперлига. «Аиджал» в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат, а с нового сезона в рамках масштабной реформы в Суперлигу должны перейти три клуба, выступающие в чемпионате. «Аиджал», несмотря на завоевание золота, не попал в предварительный список.

«Мы отправили руководству лиги запрос на сохранение прописки в высшем дивизионе Индии.

Если клуб не получит положительного ответа, то обратится в министерство спорта Индии, к премьер-министру Индии и президенту Конфедерации футбола Азии.