Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29636350/
3 мая 2017, 23:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Чемпион Индии пригрозил руководству лиги голодовкой

Действующий чемпион Индии «Аиджал» пригрозил голодовкой в ответ на планы руководства лиги о реорганизации соревнования, сообщает Bleacher Report.

Действующий чемпион Индии <span class=error>Аиджал</span> пригрозил голодовкой в ответ на планы руководства лиги о реорганизации соревнования. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сейчас в Индии параллельно существуют два турнира — чемпионат и Суперлига. «Аиджал» в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат, а с нового сезона в рамках масштабной реформы в Суперлигу должны перейти три клуба, выступающие в чемпионате. «Аиджал», несмотря на завоевание золота, не попал в предварительный список.

«Мы отправили руководству лиги запрос на сохранение прописки в высшем дивизионе Индии.

Если клуб не получит положительного ответа, то обратится в министерство спорта Индии, к премьер-министру Индии и президенту Конфедерации футбола Азии.

Если и это не принесет успеха, то нам останется только начать международные протесты с демонстрациями у штаб-квартиры ФИФА или Конфедерации футбола Азии, у офиса суперлиги Индии. Готовы к проведению голодовки до полного истощения и смерти, — говорится в заявлении команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
03 мая

Все о драке в финале Кубка (кто виноват)

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о"

Первый инсайд по трансферам "Спартака"