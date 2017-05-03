Буряк: Луческу придумал формат с 12 командами в УПЛ и сбежал, а мы мучаемся

«Новый формат чемпионата Украины вызывает только смех. Не понимаю, почему футбольные чиновники приравняли огромную Украину к карликовым странам, где выступают 12 клубов. Мы же не Люксембург, не Лихтенштейн и не Сан-Марино. Неужели нельзя было найти 16 или 14 клубов и играть по классическому формату? Мирча Луческу придумал такой формат и сбежал. А мы мучаемся. Это абсурд. Нам замыливают глаза, что будет интрига. Где обещанная интрига, о которой говорили год назад, когда утверждали нынешний формат? Никому не интересна такая схема проведения соревнований», — цитирует Буряка «Футбол 24».