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3 мая 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Буряк: Луческу придумал формат с 12 командами в УПЛ и сбежал, а мы мучаемся

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал формат с 12 командами в украинской Премьер-лиге, который был введён в текущем сезоне, а также выразил мнение, что идея такой формулы проведения турнира принадлежит экс-наставнику «Шахтёра» Мирче Луческу, ныне возглавляющему «Зенит».

Бывший главный тренер киевского Динамо Леонид <span class=error>Буряк</span> прокомментировал формат с 12 командами в украинской <nobr>Премьер-лиге</nobr> который был введён в текущем сезоне а также выразил мнение что идея такой формулы проведения турнира принадлежит <nobr>экс-наставнику</nobr> Шахтёра <span class=error>Мирче</span> <span class=error>Луческу</span> ныне возглавляющему Зенит. Увеличить
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«Новый формат чемпионата Украины вызывает только смех. Не понимаю, почему футбольные чиновники приравняли огромную Украину к карликовым странам, где выступают 12 клубов. Мы же не Люксембург, не Лихтенштейн и не Сан-Марино. Неужели нельзя было найти 16 или 14 клубов и играть по классическому формату? Мирча Луческу придумал такой формат и сбежал. А мы мучаемся. Это абсурд. Нам замыливают глаза, что будет интрига. Где обещанная интрига, о которой говорили год назад, когда утверждали нынешний формат? Никому не интересна такая схема проведения соревнований», — цитирует Буряка «Футбол 24».

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