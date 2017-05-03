Буряк: Луческу придумал формат с 12 командами в УПЛ и сбежал, а мы мучаемся
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал формат с 12 командами в украинской
Премьер-лиге, который был введён в текущем сезоне, а также выразил мнение, что идея такой формулы проведения турнира принадлежит экс-наставнику «Шахтёра» Мирче Луческу, ныне возглавляющему «Зенит».
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Видимо, что-то случилось...
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«Новый формат чемпионата Украины вызывает только смех. Не понимаю, почему футбольные чиновники приравняли огромную Украину к карликовым странам, где выступают 12 клубов. Мы же не Люксембург, не Лихтенштейн и не
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