Император Рима покидает Колизей

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У каждого великого клуба есть свои символы. У «Реала» одним из них является Рауль, у «Манчестер Юнайтед» — сэр Алекс Фергюсон, у «Ливерпуля» — Стивен Джеррард. А у итальянской «Ромы» — это капитан, Император Рима Франческо Тотти, который 3 мая заставил с грустью вздохнуть красную часть Вечного города — сезон 2016/2017 станет для легендарного футболиста последним в его долгой, насыщенной и преданной столичной команде профессиональной карьере.

Cвой последний матч в составе «волков» итальянец, вероятно, проведет 28 мая в рамках Серии А против «Дженоа». Позади остались почти 25 лет на профессиональном уровне в красной футболке, 782 отыгранных матча и 306 голов.

Впрочем, в конце весны Тотти хоть и снимет с себя майку с легендарным 10-м номером, но сам клуб не покинет. Новый спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи уже объявил, что Император займет одну из руководящих должностей в структуре команды.

«Насколько я знаю, у Тотти договоренность с руководством, что это его последний сезон, затем он займет пост директора. Франческо — это «Рома», я хочу быть ближе к нему, насколько возможно. Я был бы рад узнать хотя бы один процент того, что он знает о клубе, — цитирует Мончи Football Italia.

Тотти провел в «Роме» всю профессиональную карьеру, начавшуюся в сезоне-1992/93. В стане «волков» юный Франческо сделал первые серьезные шаги в своей футбольной судьбе, однако благодарен он за все, что есть на данный момент в его жизни не только римлянами, но и Богу.

Цитата «В 13 лет я был карликом, который никак не мог вырасти. Мне приходилось постоянно быть у докторов, которые меня называли гномом. И потом вдруг я вырос. Уж так сложилось, и я считаю, что это случилось по божьей воле»,

— признается «золотой мальчик» итальянского футбола.

За долгие года «мальчик» вырос — как в физическом плане, так и как личность. Были взлеты и падения, победы и поражения. Несмотря на восемь (!) серебряных медалей чемпионата Италии, однажды заветный трофей покорился нападающему — случилось это в сезоне 2000/01. Франческо брал два Кубка и два Суперкубка страны.

А в 2006-м он добился своего главного успеха, пускай и не в футболке «Ромы» — на берлинском «Олимпийском стадионе» под звездным июльским небом футболист поднял над головой Кубок мира.

Его игра привлекала не только болельщиков, но и скаутов европейских грандов. «Реал» был самым настойчивым, но к Фабио Капелло гордый Тотти так и не уехал.

«Я просто не могу представить себя в футболке какого-то другого клуба. К тому же, как бы я смотрел в глаза своим детям, как бы объяснил им переход в другую команду?», — вот и все, что думал на пике карьеры игрок об интересе к своей персоне со стороны испанцев.

Однако спустя несколько лет Император с грустью вспомнит об отказе Мадриду — в 2016 году Тотти был встречен овациями «Сантьяго Бернабеу» в матче Лиги чемпионов, который «Рома» проиграла Криштиану Роналду и компании со счетом 0:2.

«Сантьяго Бернабеу» — потрясающий стадион. Я ни разу не сыграл за «Реал», и это единственное, о чем я сожалею. Очень тронут таким теплым приемом. Это останется для меня отличным воспоминанием, — цитирует форварда Goal.com.

Сейчас, провожая легенду, в его адрес будет направлено много теплых слов. Воспеть дифирамбы уходящему символу Рима уже успел бывший партнер Франческо по сборной Италии, ветеран «Удинезе» Антонио Ди Натале.

«Тотти — великий, и он — последний символ преданности клубу, оставшийся в футболе. Надеюсь, что «Рома» поймет его и позволит ему отыграть еще сезон, потому что я не могу представить футбол без него. Такой игрок, как Франческо, всегда может изменить ситуацию, даже имея всего одну игру, — отметил итальянец.

В списке бомбардиров Серии A бомбардир, скорее всего, так и останется вторым после экс-футболиста «Лацио» Сильвио Пиолы — Тотти все же вряд ли забьет 24 гола за оставшиеся матчи в красной майке (250 голов против 274). Но это его и не волнует — для Франческо интересы клуба всегда были выше личных достижений:

«Выступления за “Рому” для меня значат больше, чем Золотой мяч», — сказал он когда-то.

В текущем сезоне Тотти сыграл 25 матчей во всех турнирах и занес себе в актив три гола и семь результативных передач.

И даже несмотря на то что в последнее время появляется символ «волков» в стартовом составе по большим праздникам, даже сидя на скамейке запасных, он остается капитаном команды, ее вожаком, ее символом. Символом не только клуба, но и всего Вечного Города.

Строки прощального письма футболиста говорят сами за себя: