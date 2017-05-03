Одна из трибун стадиона «Ливерпуля» будет переименована в честь Далглиша
Одна из трибун стадиона «Энфилд», на котором домашние матчи проводит «Ливерпуль», будет переименована в честь бывшего игрока и тренера красных Кенни Далглиша.
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Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», трибуна «Сентенери Стэнд» будет называться «Кенни Далглиш Стэнд».
Решение было принято руководством «Ливерпуля» в знак признания заслуг 66-летнего шотландца. Официальная церемония переименования состоится в этом году.
В качестве игрока Далглиш выступал за «Ливерпуль» в 1977—1990 годах, выиграл шесть чемпионств и три Кубка чемпионов. В первый раз он руководил «Ливерпулем» с 1985 по 1991 год, когда мерсисайдцы трижды становились чемпионами Англии. Во второй раз он тренировал красных в 2011—2012 годах.
В 2013 году Далглиш вернулся в «Ливерпуль», заняв пост неисполнительного директора клуба.
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