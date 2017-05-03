Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29634804/
3 мая 2017, 20:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Одна из трибун стадиона «Ливерпуля» будет переименована в честь Далглиша

Одна из трибун стадиона «Энфилд», на котором домашние матчи проводит «Ливерпуль», будет переименована в честь бывшего игрока и тренера красных Кенни Далглиша.

Одна из трибун стадиона <span class=error>Энфилд</span> на котором домашние матчи проводит Ливерпуль будет переименована в честь бывшего игрока и тренера красных <span class=error>Кенни</span> Далглиша. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», трибуна «Сентенери Стэнд» будет называться «Кенни Далглиш Стэнд».

Решение было принято руководством «Ливерпуля» в знак признания заслуг 66-летнего шотландца. Официальная церемония переименования состоится в этом году.

В качестве игрока Далглиш выступал за «Ливерпуль» в 1977—1990 годах, выиграл шесть чемпионств и три Кубка чемпионов. В первый раз он руководил «Ливерпулем» с 1985 по 1991 год, когда мерсисайдцы трижды становились чемпионами Англии. Во второй раз он тренировал красных в 2011—2012 годах.

В 2013 году Далглиш вернулся в «Ливерпуль», заняв пост неисполнительного директора клуба.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов