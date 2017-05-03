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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29634187/
3 мая 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Испанский футболист Давид Вилья продлил контракт с «Нью-Йорк Сити»

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья продлил с клубом контракт, сообщается на официальном сайте команды MLS (высшей футбольной лиги США и Канады).

Нападающий Нью-Йорк Сити Давид <span class=error>Вилья</span> продлил с клубом контракт сообщается на официальном сайте команды MLS (высшей футбольной лиги США и Канады). Увеличить
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Новое соглашение с 35-летним форвардом, известным в прошлом по выступлениям за сборную Испании, «Валенсию», «Барселону» и «Атлетико», рассчитано еще на год — до конца сезона-2018.

Вилья, перешедший в «Нью-Йорк Сити» в 2014 году, за время выступлений в MLS забил в 70 матчах 46 мячей.
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