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3 мая 2017, 17:02 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Экс-тренер «Астаны» и «Актобе» может возглавить «Тобол»

Румынский тренер Йоан Андоне может в ближайшее время возглавить «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, специалист уже провел переговоры с руководством клуба и дал свое согласие приехать в Казахстан. Ранее сообщалось о том, что «Тобол» может покинуть Омари Тетрадзе в связи с неудовлетворительными результатами.

57-летний Андоне уже дважды работал в Казахстане, принимая команды по ходу сезона. В 2013 году румын вместе с «Астаной» выиграл серебряные медали чемпионата, а в 2015 году возглавил «Актобе» после отставки россиянина Владимира Газзаева и стал с командой третьим.

За 24 года работы тренером Андоне 22 раза менял команды, в некоторые из которых приходил по несколько раз. Помимо Казахстана и родной Румынии, он также работал в чемпионатах Кипра, ОАЭ, Саудовской Аравии и Болгарии. Последним клубом Андоне было бухарестское «Динамо», которое он покинул в текущем году.

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