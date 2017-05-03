«МЮ» во время летнего межсезонья вместо пяти матчей проведёт шесть

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С 15 по 26 июля «Манчестер Юнайтед» будет находиться в турне по США. Первым соперником станет «Лос-Анджелес Гэлакси» (15 июля), а спустя два дня «МЮ» будет противостоять «Реал Солт-Лейк» (17 июля). Затем «Манчестер Юнайтед» примет участие в Международном кубке чемпионов, где 20 июля сыграет с «Манчестер Сити», 23 июля встретится с «Реалом», а 26 июля с «Барселоной».

Затем маникунанцы вылетят в Норвегию, где сыграют против «Волеренги». Матч состоится 30 июля. После 8 туров «Волеренга» занимает в Типпелиге 12-е место.