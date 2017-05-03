«Рома» намерена сохранить Де Росси
Полузащитник и
вице-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может остаться в команде. Контракт 33-летнего футболиста истекает по окончании сезона и пока не продлён. Накануне стало известно, что «Интер» уже сделал Де Росси предложение.
Спортивный директор «Ромы» Мончи сообщил, что римляне заинтересован в том, чтобы удержать игрока.
«У обеих сторон одно желание — продолжить сотрудничество. Мы постараемся достичь договорённости», — цитирует Мончи
Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы», за которую выступает с 2002 года.
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