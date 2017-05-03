«Рома» намерена сохранить Де Росси

Спортивный директор «Ромы» Мончи сообщил, что римляне заинтересован в том, чтобы удержать игрока.

«У обеих сторон одно желание — продолжить сотрудничество. Мы постараемся достичь договорённости», — цитирует Мончи пресс-служба «Ромы».

Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы», за которую выступает с 2002 года.