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3 мая 2017, 16:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» намерена сохранить Де Росси

Полузащитник и вице-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может остаться в команде. Контракт 33-летнего футболиста истекает по окончании сезона и пока не продлён. Накануне стало известно, что «Интер» уже сделал Де Росси предложение.

Спортивный директор «Ромы» Мончи сообщил, что римляне заинтересован в том, чтобы удержать игрока.

«У обеих сторон одно желание — продолжить сотрудничество. Мы постараемся достичь договорённости», — цитирует Мончи пресс-служба «Ромы».

Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы», за которую выступает с 2002 года.

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