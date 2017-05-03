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3 мая 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Ромы» Тотти завершит карьеру по окончании сезона

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти завершит карьеру после окончания текущего сезона и займет пост директора клуба. Об этом сообщил спортивный директор клуба Рамон Мончи, слова которого приводит портал Football Italia.

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«Что касается Тотти, то я уже был в курсе о его соглашении с “Ромой”, что этот сезон станет для него последним, — сказал Мончи. — После он займет пост директора. Тотти — это и есть “Рома”, я хочу узнать хотя бы один процент из того, что знает он».

40-летний Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с «Ромой», в составе которой он провел всю карьеру, становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.

В текущем сезоне Тотти провел 20 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.

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