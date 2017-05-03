«Нью-Йорк Сити» продлил контракт с Вильей на один год

Испанский футболист перешёл в «Нью-Йорк Сити» летом 2014 года, заключив тогда с клубом трёхлетнее соглашение.

«Три года назад мы начали очень хороший проект, чтобы построить этот удивительный клуб, и они выбрали меня, чтобы назначить первым капитаном, чем я до сих пор так горжусь», — сказал Вилья после подписания контракта.