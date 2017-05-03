В низших лигах Англии протестируют временные удаления

Если футболист получит жёлтую карточку за споры с арбитром, он будет временно удалён. В меньшинстве команда проведёт 10 минут. Об этом сообщает ВВС Sport.

Временные удаления также опробуют в юношеском, женском и любительском футболе. Более 1000 клубов уже получили письма, в которых их просят подтвердить своё желание принять участие в эксперименте.

В низших лигах Англии за жёлтую карточку клуб платит £ 10, но команды, которые согласятся на участие, не будут подвергаться финансовому наказанию.