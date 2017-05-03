Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29629947/
3 мая 2017, 15:01 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Игрок сборной Украины Роман Зозуля ведет переговоры с клубом «Нью-Йорк Космос»

Нападающий сборной Украины и испанского «Бетиса» Роман Зозуля может продолжить карьеру в американском клубе «Нью-Йорк Космос», сообщает Estadio Deportivo.

Трансферное окно в Северной Америке открыто до 8 мая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Переговоры ведутся уже на протяжении 20 дней, но пока договоренности достичь не удалось.

Трансферное окно в Северной Америке открыто до 8 мая.

«Нью-Йорк Космос» выступает в НАСЛ — второй по рангу лиге Северной Америки.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила Зозуле перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля, являющийся игроком «Бетиса», согласно правилам ФИФА не может получать игровую практику в Испании, поскольку в нынешнем сезоне уже числился в трех клубах — «Днепре», «Бетисе» и «Райо Вальекано».

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Артем Федецкий: Ведем переговоры с «Торино»

Артем Федецкий: Ведем переговоры с «Торино»

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий подтвердил информацию об интересе к нему со стороны «Торино». По его словам, до конкретики пока не дошло, но с представителями итальянского клуба разговор был.
Еще 7 новостей  Все новости
03 мая

Гривня продолжает укрепляться – на межбанке 26,53 за доллар

В Госпогранслужбе сообщили о 15 дестабилизаторах, которых не пустили в Украину

Евровидение-2017: стало известно, сколько будут стоить выступления украинских звезд в перерывах конкурса