Игрок сборной Украины Роман Зозуля ведет переговоры с клубом «Нью-Йорк Космос»
Нападающий сборной Украины и испанского «Бетиса» Роман Зозуля может продолжить карьеру в американском клубе «Нью-Йорк Космос», сообщает Estadio Deportivo.
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Переговоры ведутся уже на протяжении 20 дней, но пока договоренности достичь не удалось.
Трансферное окно в Северной Америке открыто до 8 мая.
«Нью-Йорк Космос» выступает в НАСЛ — второй по рангу лиге Северной Америки.
Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила Зозуле перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.
Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля, являющийся игроком «Бетиса», согласно правилам ФИФА не может получать игровую практику в Испании, поскольку в нынешнем сезоне уже числился в трех клубах — «Днепре», «Бетисе» и «Райо Вальекано».
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