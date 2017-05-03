В поисках третьей силы

Гегемония столичных клубов превратила чемпионат в место, где два суперклуба между собой решают серьезные проблемы с не менее серьезными парнями в составе — за три последних сезона ни один представитель премьер-лиги не сумел приблизиться к тому, чтобы стать головной болью для «Астаны» и «Кайрата». В этом году появилась надежда, что ситуация изменится к лучшему. Находясь в тени чужих успехов, некоторые команды усыпили нашу бдительность, претендуя на резкий и успешный скачок. Возможно, именно эти коллективы удивят нас не только своей игрой, но и итоговым местом под конец чемпионата.

«Ордабасы»

В прошлом сезоне Бахтияр Байсеитов собрал под своим крылом симпатичную команду, которая традиционно включилась в борьбу за еврокубки. Клуб, несмотря на занятое четвертое место, гордиться успехом не мог — ставилась цель получить медали чемпионата, а также максимально успешно выступить в квалификации Лиги Европы. Но нестабильность перечеркнула все планы шымкентцев. Сначала наступил спад в чемпионате, выйти из которого не получалось очень долгое время, а во втором главном трофее Европы ожидало полное разочарование в виде вылета от сербского «Чукаречки». Тем не менее, победа «Астаны» в Кубке Казахстана позволила «Ордабасы» вновь рассчитывать на борьбу на двух фронтах. Поэтому руководство решило приложить все усилия для того, чтобы укрепить команду качественными исполнителями. Для выполнения этой цели на президентский мостик взошел сам Байсеитов.

А тренером стал небезызвестный Алексей Петрушин — последний из специалистов, кто приходил к чемпионству с «Кайратом». Правда, было это в далеком 2004 году. С тех пор россиянин в основном работал на родине в низших дивизионах, тренируя такие клубы, как «Металлург», «Луховицы», «Сокол». Вернувшись в Казахстан в 2014 году, он год отработал в Семее, но контракт со «Спартаком» не сложился — в Восточно-Казахстанской области поменяли свой взгляд на развитие футбола.

В его руках, возможно, лучший состав «Ордабасы» за последние несколько лет. В атаке дуэт, который забивает вместе не только в клубе, но еще и в сборной — Танат Нусербаев и Азат Нургалиев вернулись в родной город, чтобы доказать, что их игра является синонимом успешности команды. Никита Бочаров освежил среднюю линию, сделав заметный прогресс при новом наставнике, — в его игре появилось больше креатива, а его голевые действия неоднократно приносили очки в этом сезоне. За «стандарты» отвечает Мардан Толебек — человек, забивающий со штрафных столь же часто, как Лионель Месси. В защите выступают забивные Пабло Фонтанелло и Темирлан Ерланов. Цепкие дефы порой ошибаются с выбором позиции, но в редутах «Орды» эта проблема прослеживается давно — противникам достаточно грамотно воспользоваться разрывом между линиями, что уже наглядно продемонстрировал «Кайрат». Решить задачу помогают «старички». Самат Смаков и Гогуа Гогита играют редко, но в нужные моменты всегда в строю — от них требуется усиленная помощь защитникам, особенно в моменты удержания счета.

Летом Петрушину стоит попросить руководство решить проблему именно с опорниками, которые бы подходили команде. Даже с периодическими провалами в средней линии можно рассчитывать на успех в матчах с командами из нижней половины таблицы, но для конкуренции с «Кайратом» и «Астаной» необходимо нечто большее. Касается это и Лиги Европы.

«Ордабасы проповедует яркий футбол, при котором к атаке подключается сразу несколько полузащитников. Стоит Нусербаеву зацепиться за мяч, как сразу рядом возникает скоростной Нургалиев, а под ним — Диакате. Бочаров и Ковальчук бегут по краям чуть позади, как страхуя, так и поддерживая наступление. Подобная схема под стать последним трендам в мире тактических гиков — 3−5−2 или 3−4−3.

Алексей Петрушин — тот самый тренер, который хорошо понимает, что такое борьба на длинной дистанции. Если он сумеет привить подопечным стабильность, то гранды лиги в обязательном порядке будут нервничать — лишний конкурент всегда опасен, но и итоговым местом под конец чемпионата.

«Иртыш»

Бронзовый призер прошлогоднего розыгрыша явно чувствует себя в своей тарелке и в нынешнем сезоне — павлодарцы на данный момент сыграли вничью с «Астаной» и дважды с «Кайратом», и в этих матчах подопечные Димитара Димитрова явно не выглядели мальчиками для битья. У «Иртыша», как уже отмечал болгарский наставник, подбор игроков заметно слабее, чем у конкурентов, но по качеству игры «пентакампеоны» могут посоревноваться с кем угодно.

В прошлом сезоне коллектив мощно стартовал — первые пять туров были пройдены без потерь, а разница мячей составила 11:0. Но выдерживать подобный темп на протяжении долгого времени, понятное дело, невозможно, и уже к лету команда уступила второе место, отдав его «Кайрату». Трансферное окно едва не погубило клуб: Сергей Малый, Гогуа Гогита и Усман Джаллоу сменили место прописки. И зимой ситуация повторилась, достаточно вспомнить уход Елдоса Ахметова и Романа Муртазаева.

Но «Иртышу» к такому не привыкать — стоит ему провести успешный сезон, как павлодарцы тут же выполняют роль донора. Практика зарубежных клубов давно дала понять, что, потеряв даже часть состава, можно и дальше добиваться поставленных целей. Вместо ушедших лидеров руководство не поскупилось купить таких качественных футболистов, как Аслан Дарабаев, Илья Воротников, Александр Кислицин, Франк Джа Джедже, Евгений Ткачук и Родриго Антонио. Именно эти парни образовали новый костяк, который приносит серьезный результат: «Иртыш» забил 17 голов, уступая по этому показателю лишь «Астане» и «Кайрату».

В Павлодаре также играют по необычной схеме, которая акцентируется на атаку. По всему фронту атаки неустанно работает португалец Карлос Фонсека, поддерживаемый Фофаной и Асланом Дарабаевым. Джа Джедже, пользуясь своими габаритами, располагается в штрафной площадке. А дальше события будут развиваться импровизированно, что достигается за счет большого количества вариантов. Дарабаев не входит в чужие владения, всегда занимая позицию для удара, и Фонсека, часто врывающийся в редуты соперника, может как выкатить Аслану, так и навесить на другого партнера. Хитрость с мощным фланговым футболистом и поддержкой в двух точках заключается в том, что оппонент обороняется большими силами, рискуя потеряться в собственных построениях. «Иртыш» часто забивает и с угловых — большое количество центральных защитников позволяет рассчитывать на это.

Самое выдающееся достижение Димитрова — уметь прививать своим подопечным стабильность. Команда может проиграть, осечься, но сохранит целостность игры и не развалится. но и итоговым местом под конец чемпионата. Единственной опасностью вновь может стать летняя распродажа — два столичных клуба могут захотеть усилиться перед непростыми играми в Европе.

«Тобол»

Еще одним клубом, преследующим самые серьезные задачи, стал «Тобол». Костанайцы провели серьезную чистку состава — команду покинули Хижниченко, Аслан, Яворский, Дяк и другие исполнители. Четыре года подряд коллектив, некогда стабильно игравший в еврокубках, болтался в нижней шестерке, занимая излюбленное седьмое место. Дабы исправить не самую лучшую традицию, руководство вложило серьезные финансы, летом прошлого года пригласив российского специалиста Омари Тетрадзе. Перед ним были поставлены несколько задач — триумф в Кубке Казахстана и финиш в тройке призеров чемпионата. Для этого были куплены новые футболисты, которые в теории должны приносить результат. Джордже Деспотович и Алексей Щеткин постоянно близки к тому, чтобы заиграть на самом высоком уровне, и шанс доказать это в полной мере решили дать именно в «Тоболе». К ним присоединились Сергей Малый, перспективный Григорий Сартаков, Тохтар Жангылышбай, Жасулан Молдакараев и Асхат Тагыберген. Добавим к этому уже игравших Душана Савича, Артураса Жулпу и Томаша Шимковича и получаем действительно тот состав, который на бумаге будет претендовать на оправдание смелых ожиданий. Но после трети чемпионата от игры команды остаются смешанные чувства.

После первых двух туров команду начали преследовать травмы. Эпидемия не отрезала от игры ведущих игроков клуба, но подкосила их стабильность. Учитывая, что Тетрадзе играет по схеме 4−3−3 или же 4−3−2−1, для него полный лазарет становился настоящей головной болью. Джордже Деспотович очутился на позиции плеймейкера, а Душан Савич оказался под Щеткиным. Самое примечательное заключается в том, что никто другой на эти места на поле не рассматривался, но травмы заставили тренера пересмотреть решение — в стартовом составе появились Джалилов и Мухутдинов. Но когда выздоровели все, стало еще непонятнее, кто в «Тоболе» играет форварда, а кто — «десятку». Так, Деспотович вновь стал центральным нападающим, а его партнером по атаке порой становился Жангылышбай. Произошло все это в апреле, за этот период было одержано лишь три победы и оформлен вылет из национального Кубка — «Шахтер» неожиданно оттеснил костанайцев.

На данный момент «Тобол» нынешнего сезона похож на «Ордабасы» и «Иртыш» прошлогодних образцов, когда, несмотря на состав и возможности, оба клуба не могли наиграть костяк и часто меняли тренеров. Как уже было сказано, новый проект в Костанае выглядит симпатично, причем настолько, что за него хочется переживать. Но туманное будущее главного тренера пока не дает внятного ответа не вопрос, может ли команда реально удивить, или же этот сезон станет первым трамплином на пути к успеху.