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3 мая 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» контактировала с Бланом на предмет работы у руля команды

Руководство «Барселоны» продолжает вести поиск нового главного тренера. Как сообщает Catalunya Ràdio, испанский гранд контактировал с бывшим наставником «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции Лораном Бланом.

Руководство Барселоны продолжает вести поиск нового главного тренера. Увеличить
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В каталонском клубе хотят знать, готов ли французский специалист принять вызов, если ему предложат возглавить команду.

Нынешний рулевой «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона. До сих пор испанские СМИ называли не одного специалиста, который может возглавить «Барселону». Среди них главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

Блан, в частности, выиграл чемпионат Франции у руля «Бордо» (сезон-2007/08), а также во главе «ПСЖ» (сезон-2013/14, 2014/15 и 2015/16).

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